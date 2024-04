Joker 2 : Joaquin Phoenix et Lady Gaga font le show dans une superbe bande-annonce

Découvrez la première bande-annonce de "Joker: Folie à Deux", nouveau film centré sur le célèbre ennemi de Batman. Joaquin Phoenix y reprend son rôle tandis que Lady Gaga incarne Harley Quinn.

Joker 2 : une suite très attendue

Cinq ans se sont écoulés depuis le succès incroyable de Joker (2019). Porté par Joaquin Phoenix, le thriller centré sur Arthur Fleck avant qu'il ne devienne l'ennemi juré de Batman, avait rapporté plus d'1 milliard dollars de recettes dans le monde. Un chiffre qui a tout d'une anomalie puisqu'il s'agit davantage d'un drame psychologique que d'un blockbuster super-héroïque. D'ailleurs, le long-métrage n'a coûté que 55 millions de dollars.

Résultat, Warner Bros. a décidé de commander une suite à Todd Phillips, de retour à la réalisation pour Joker: Folie à Deux. Étant donné le succès du premier opus, le cinéaste a pu vendre un projet étonnant. En effet, il a rapidement été annoncé que le long-métrage sera une comédie musicale, avec au moins quinze ré-interprétations de chansons connues. Une ambiance très différente donc et un gros risque pris par Warner Bros. qui aurait cette fois déboursé au moins 200 millions de dollars. Les salaires de Joaquin Phoenix (20 millions de dollars) et de Lady Gaga (12 millions de dollars) ont fait grimper la note, mais il n'y a pas que cela. Car c'est tout l'univers et l'esthétique qui changent, comme on peut le voir avec la première bande-annonce (en VF en une et VOST ci-dessous).

Une bande-annonce fantastique

Le studio vient en effet de dévoiler la première vidéo promotionnelle. L'occasion de découvrir Lady Gaga en Harleen Frances Quinzel, alias Harley Quinn. La chanteuse et actrice prend ainsi la relève de Margot Robbie, qui a incarné le personnage dans des précédents films (comme Birds of Prey et The Suicide Squad). On voit sur ces images la rencontre des deux personnages emblématiques de l'univers de DC, alors que la jeune femme est elle aussi internée. Ensemble, ils vont se soutenir et se créer tout un univers fait de spectacles musicaux.

Joker: Folie à Deux ©Warner Bros.

C'est justement ce qu'on attendait de cette bande-annonce, d'avoir un aperçu de l'aspect comédie musical qu'aura le film. La musique et les idées visuelles sont là, alors qu'on passe visiblement du fantasme à la réalité lorsque les deux protagonistes dansent ensemble. Mais l'union de Joker et d'Harley devrait surtout conduire à toujours plus de chaos dans les rues. Difficile de savoir pour le moment si certains passages se dérouleront hors d'Arkham ou s'il s'agira de l'imagination d'Arthur Fleck. Réponse le 2 octobre prochain lorsque Joker 2 sortira dans les salles.