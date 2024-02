Joker 2 : l'amour règne sur les nouvelles images. Un trailer imminent ?

Todd Phillips a profité de la St Valentin pour dévoiler des nouvelles images de "Joker 2 : Folie à deux" avec Lady Gaga et Joaquin Phoenix. Il a également répondu à la question que tout le monde se pose : quand est prévue l'arrivée d'une première bande-annonce ?

Joker 2 : une suite très attendue

En 2019, Todd Phillips frappe un grand coup avec Joker. Une relecture sombre et intimiste du grand ennemi de Batman, qui nous plongeait dans le cerveau torturé d'Arthur Fleck, brillamment incarné par Joaquin Phoenix. En plus d'avoir rapporté plus d'un milliard de dollars au box-office mondial (un record pour un film classé "R"), le film a également raflé des récompenses prestigieuses, à l'image de son Lion d'Or à la Mostra de Venise, ou encore de l'Oscar du meilleur acteur pour Joaquin Phoenix.

Un succès total donc, qui a entraîné la mise en route d'une suite, toujours réalisée par Todd Phillips, et intitulée Joker : Folie à Deux. Très attendue par les spectateurs du monde entier, elle sortira en France le 2 octobre 2024, probablement après un passage dans un grand festival international, comme Venise ou Toronto.

Todd Phillips dévoile des nouvelles images

Côté casting, on retrouvera Joaquin Phoenix dans la peau d'Arthur Fleck, alors que ce dernier est interné à l'asile-prison d'Arkham. C'est là qu'il fera la connaissance d'Harley Quinzel, la psychiatre, aussi connue sous le nom d'Harley Quinn. Cette dernière est incarnée par Lady Gaga, qui devrait également avoir droit à quelques moments chantés, puisque Folie à Deux est décrit en partie comme une comédie musicale.

Après avoir révélé des photos à l'occasion de Noël, Todd Phillips s'est une nouvelle fois servi de son compte Instagram et d'une célébration populaire (La St Valentin) pour dévoiler des nouvelles images de Joker 2. L'occasion de découvrir ce nouveau couple de cinéma qui devrait devenir un phénomène à l'automne prochain :

Joker 2 : un trailer imminent ?

Avec ces nouvelles images révélées, les fans n'attendent désormais qu'une chose : une première bande-annonce pour Joker 2 afin d'en découvrir un peu plus sur l'ambiance du film. Et Todd Phillips a tenu à répondre à ces (nombreuses) sollicitations de la part des fans. Il a ainsi déclaré dans un commentaire sous sa publication Instagram qu'étant donné que le film était attendu en octobre, le premier teaser ne sortirait pas avant la mi-avril.

Le rendez-vous est pris !