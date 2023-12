Joker 2 : Joaquin Phoenix et Lady Gaga se dévoilent dans de nouvelles images

Todd Phillips a enfilé son costume de père Noël pour offrir deux nouvelles images de "Joker 2", avec le Joker et Harley Quinn. L'impatience de voir ces deux personnages en action grandit de jour en jour...

Joker 2, l'événement de 2024

Au compte-gouttes et avec précaution... La méthode choisie par Warner et Todd Phillips pour promouvoir la suite du film phénomène de 2019 Joker est pour l'instant minimale. En effet, avec une sortie dans les cinémas prévue au 2 octobre 2024, le retour d'Arthur Fleck, aka le Joker, prend doucement forme et la "folie à deux" promise avec Lady Gaga dans le rôle d'Harley Quinn s'annonce comme un événement de taille.

Joker : Folie à deux ©Warner Bros.

Cinq ans après Joker donc, succès critique et triomphe au box-office mondial avec plus d'1 milliard de dollars de recettes, l'enjeu est ainsi de ne pas trop en dire et surtout éviter de décevoir le public pour, pourquoi pas, rééditer la performance sur le plan critique et commercial. À ce titre, la sortie début octobre 2024 de Joker : Folie à deux pourrait indiquer une première mondiale à la Mostra de Venise 2024, là où en 2019 Joker avait remporté le Lion d'or...

Deux nouvelles images intrigantes

On n'en est pas encore là, et pour le moment, si Warner Bros. Discovery ne communique pas sur le sujet, c'est Todd Phillips qui s'en charge, postant de temps à autre une image sur les réseaux sociaux de son Joker 2. Il a ainsi tout récemment, à l'occasion de Noël, publié deux nouvelles photos sur son compte Instagram, où on l'on peut apercevoir Joaquin Phoenix et Lady Gaga dans leurs personnages.

La première montre le personnage incarné par Joaquin Phoenix, incarcéré dans une cellule numérotée E258. Vraisemblablement ses quartiers à Arkham, asile-prison dont la première apparition dans l'histoire de Batman remonte au numéro 258 du comic Batman, publié en 1974.

Sur la seconde image, c'est Harley Quinn qui est surtout mise en valeur, dans une tenue très classique par rapport aux précédentes photographies de l'anti-héroïne. Ici, il semblerait même qu'on ait affaire à Harley Quinzel, soit la psychiatre et personnalité "civile" d'Harley Quinn...

Joker : Folie à deux ©Todd Phillips

Un ultime apéritif avant de commencer sérieusement les festivités avec une bande-annonce en février, à l'occasion du Super Bowl ou de la Saint-Valentin, puisque ce Joker 2 se présente comme un film "romantique" et musical ?