Un accident industriel : Joker 2 pourrait faire perdre une somme astronomique à Warner

C'est la catastrophe au box-office mondial pour Joker : Folie à deux qui pourrait faire perdre énormément d'argent à Warner Bros malgré des attentes élevées. Le distributeur a d'ailleurs pris une décision importante pour la suite pour limiter les dégâts.

Joker 2 s'écroule au box-office mondial

Sorti en 2019, Joker de Todd Phillips avait été un immense succès, à la fois critique et commercial. Avec un budget de seulement 65 millions de dollars, le film avait généré plus de 1,078 milliard de dollars au box-office mondial, devenant ainsi le plus gros succès de tous les temps pour un film classé R (avant d'être détrôné cette année par Deadpool & Wolverine).

Fort de ce triomphe, une suite intitulée Joker : Folie à Deux a été lancée avec un budget colossal de 200 millions de dollars. Sorti en salles au début du mois d'octobre, le film fait face à un parcours très compliqué au box-office mondial, très loin des attentes de Warner Bros.

Ainsi, en deux semaines d'exploitation, le long-métrage a engrangé seulement 51,5 millions de dollars sur le marché nord-américain, et 165 millions de dollars à l’international. En comparaison, le premier Joker avait récolté 96,2 millions de dollars en Amérique du Nord et 248,4 millions dans le monde en seulement trois jours d'exploitation. Il a même été dépassé par ce film d'horreur qui a été interdit aux moins de 18 ans en France.

Entre 125 et 200 millions de pertes pour Warner Bros.

Les projections actuelles estiment que Folie à Deux pourrait atteindre à peine 210 à 215 millions de dollars à la fin de son exploitation mondiale en salles.

Or, avec un coût de production de 200 millions de dollars, sans compter les 100 millions de dollars dépensés en marketing, il semble peu probable que le film atteigne les 450 millions nécessaires pour rentabiliser son investissement en salles.

Selon des sources chez Warner Bros. citées par Variety, le film pourrait au mieux équilibrer ses comptes à partir de 375 millions de dollars, mais d'autres experts de l'industrie estiment que les pertes pourraient se chiffrer entre 125 et 200 millions de dollars. Une somme astronomique pour une suite si attendue.

Une arrivée en streaming pour limiter les dégâts

Warner Bros. espère limiter les dégâts grâce aux plateformes de streaming et à la sortie en vidéo à la demande. Le film sera disponible sur les plateformes dès le 29 octobre aux États-Unis, ce qui pourrait permettre de compenser une partie des pertes enregistrées en salles.

Cependant, même en tenant compte de ces sources de revenus, il semble peu probable que Joker : Folie à Deux parvienne à éviter un lourd bilan financier.

Ce flop retentissant s’inscrit dans des derniers mois compliqués pour les suites de blockbusters dédiés aux super-héros. Tout comme Aquaman et le Royaume perdu et The Marvels, deux suites qui n'ont pas réussi à atteindre leurs prédécesseurs au box-office, Joker 2 illustre la saturation d’un genre autrefois intouchable.

Les studios semblent désormais confrontés à une tolérance de plus en plus faible du public pour les productions jugées « juste correctes ». Si Joker: Folie à Deux restera dans l’histoire comme un pari artistique audacieux (comédie musicale), il pourrait également être l’un des plus grands échecs financiers de Warner Bros. ces dernières années.