Joker Folie à Deux : l'asile d'Arkham en feu sur les nouvelles images du tournage

Le tournage de "Joker : Folie à deux" se poursuit actuellement dans le New Jersey. Une nouvelle vidéo des coulisses du tournage vient de faire son chemin sur la toile. On peut notamment y voir l'Asile d'Arkham en flammes...

Joker : Folie à deux – une suite très attendue

Après l'énorme succès de Joker en 2019, le réalisateur Todd Phillips s'apprête à revenir dans l'univers DC avec Joker : Folie à deux. Suite du premier volet, ce deuxième opus va ramener Joaquin Phoenix dans la peau d'Arthur Fleck. Dans cette nouvelle histoire, le protagoniste va enfin faire la rencontre d'Harley Quinn, ici incarnée par Lady Gaga.

Avec plus d'un milliard de dollars de recettes au box-office et 11 nominations aux Oscars pour deux statuettes (Meilleur acteur et Meilleure musique), c'est sans surprise que la Warner officialise une suite à Joker. Attendu le 2 octobre 2024, Joker : Folie à deux est actuellement en tournage dans le New Jersey. Et régulièrement, des images et des vidéos du tournage fuitent sur le net. Dernièrement, on avait notamment pu voir un aperçu de Joaquin Phoenix poursuivi par deux autres Joker dans les rues de Gotham, et quelques images de Lady Gaga dans la peau d'Harley Quinn.

L'Asile d'Arkham est en feu

Cette fois, une nouvelle vidéo des coulisses du tournage vient de faire son chemin sur internet. En effet, le compte Instagram ladygaganownet vient de partager des clichés du tournage de Joker : Folie à deux. On peut notamment y voir une vidéo de l'Asile d'Arkham en feu :

On sait que Joker : Folie à deux va se situer après les événements du premier Joker. Le premier long-métrage s'est conclu par une incarcération du Prince de Gotham dans le célèbre Asile d'Arkham. Un lieu culte de l'univers de Batman où le Joker rencontre notamment la célèbre et séduisante Harley Quinn.

Visiblement, Joker : Folie à deux devrait donc débuter dans l'Asile d'Arkham. Todd Phillips va sans doute mettre en scène quelques séquences dans le tristement célèbre hôpital avant que le clown démoniaque ne recouvre sa liberté. Ainsi, il y a de grandes chances pour que cet institut en flammes soit l'un des signes de l'évasion d'Arthur Fleck, qui sera sans doute aidé, comme dans les comics, par Harley Quinn.

On se donne rendez-vous en octobre 2024 pour découvrir les nouvelles (mé)saventures d'Arthur Fleck dans les rues sombres et dangereuses de Gotham City.