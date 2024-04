24h après avoir été dévoilé, le trailer de Joker 2 affiche des chiffres impressionnants

Récemment mise en ligne par Warner Bros, la première bande-annonce de "Joker: Folie à Deux" a fait très fort au nombre de visionnages obtenus. Encore mieux que pour "Barbie" !

Joker: Folie à Deux a dévoilé sa première bande-annonce

Après le carton du premier film, sorti en 2019, Joker: Folie à Deux est l’un des longs-métrages les plus attendus de l’année. On y retrouvera le célèbre ennemi de Batman, qui sera toujours incarné par Joaquin Phoenix. Si on ne sait pas encore à quoi sera confronté le personnage créé par Jerry Robinson, Bill Finger et Bob Kane dans cette nouvelle intrigue, il sera cette fois accompagné d’Harley Quinn, jouée par Lady Gaga.

Il y a peu, Warner Bros a dévoilé la bande-annonce de Joker 2. Et, à en croire le nombre de visionnages, l’impatience autour de la sortie du long-métrage continue de grimper. Car, à l’instar du premier film, la bande-annonce a fait un véritable carton.

Un nombre impressionnant de visionnages

Comme le rapporte Variety, le trailer de Joker: Folie à Deux a été vu 167 millions de fois en l’espace de 24 heures ! Par comparaison, il a fait plus fort que Barbie, qui était pourtant particulièrement attendu avant sa sortie. Ce score dépasse ainsi celui de toutes les bandes-annonces des films Warner Bros. sur les dernières années.

Le succès de cette bande-annonce est un très bon signe pour le studio. Comme évoqué plus haut, le trailer a fait un plus gros score que celui de Barbie. Or, le film de Greta Gerwig est celui qui a récolté le plus d’argent au box-office l’année dernière, rassemblant 1,4 milliard de dollars dans le monde. Joker 2 est donc bien parti pour frapper lui aussi très fort lorsqu’il sortira.

Todd Phillips donne quelques infos sur le film

Pour rappel, Joker 2 a été présenté par Variety il y a quelques semaines comme « une comédie musicale de jukebox », qui serait très différente du premier film. Mais, au cours de la CinemaCon, Todd Phillips a quelque peu démenti cette information. Le réalisateur a expliqué qu’il voyait plutôt son œuvre comme "un long-métrage dans lequel la musique est un élément essentiel". Il a aussi affirmé que le film n’était pas si différent du premier. Des paroles qui rassureront peut-être les fans.

Joker: Folie à Deux sortira le 2 octobre 2024 dans les salles françaises.