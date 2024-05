Jonathan Cohen : bientôt le film sur Marc de La Flamme et Le Flambeau ?

Mieux qu'une troisième saison après "La Flamme" et "Le Flambeau", Marc pourrait revenir dans un film. Jonathan Cohen serait en plein développement de ce projet.

Jonathan Cohen, le Marc de La Flamme et Le Flambeau

On connaît le talent comique de Jonathan Cohen depuis un bon moment. Son Serge le Mytho (2016) sur Canal+ avait donné une bonne idée de ses qualités humoristiques. Mais même avant cela avec ses apparitions dans Hero Corp (2013-2017), Lazy Company (2014) et Hard (2015), ou en participant à la création de France Kbek (2014). Cependant, la consécration auprès du grand public est venue avec La Flamme (2020), cette parodie du Bachelor (et remake de Burning Love) dans laquelle il interprète Marc, le célibataire idiot que treize femmes tentent de séduire. Depuis, ce rôle colle un peu à la peau de Jonathan Cohen, notamment grâce à des scènes cultes, hilarantes, qui sont immédiatement rentrées dans la culture populaire française.

Suite au succès de la série de Canal+, Marc est revenu pour une sorte de saison 2. Une suite titrée Le Flambeau (2022), qui reprend cette fois le concept de Koh-Lanta et réunit Marc et d'anciennes prétendantes de La Flamme. Là encore, le succès était au rendez-vous. Suffisant pour poursuivre l'aventure ? Déjà, en septembre 2023, Jonathan Cohen (à la création de la série avec Jérémie Galan et Florent Bernard) en répondant à une question de Pierre Niney (qui joue le Dr Juiphe dans la série) confirmait qu'il travaillait sur une suite. Cependant, alors qu'on s'attendait à une "saison 3", il semblerait que le plan soit davantage à un film.

Marc, le film

En effet, c'est au milieu d'un portrait de Paris Match consacré à Thomas Anargyros, patron de Mediawan Studio, qu'on découvre ce projet de long-métrage. En effet, la société a dans son catalogue de nombreux succès, comme HPI, Dix pour cent, Clem, et donc La Flamme et Le Flambeau. Les producteurs auraient donc validé le développement de Marc, le film, présenté comme "une déclinaison de La Flamme et du Flambeau", et sur laquelle Jonathan Cohen travaillerait actuellement. L'article de Paris Match ne donne malheureusement pas plus de précision sur l'avancée de ce projet. On ne sait pas, non plus, si ce film aura pour ambition de sortir dans les salles de cinéma, ou s'il sera conçu pour le petit écran. Il faudra patienter encore un peu avant d'avoir de nouveaux détails à ce sujet. D'ici là, vous pouvez toujours revoir La Flamme et Le Flambeau, qui sont disponibles sur MyCanal.

