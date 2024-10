Jumanji 3 : la suite de la saga va bien se faire, une date de sortie est annoncée !

Le casting de "Jumanji 3" a trouvé un moyen de se réunir pour tourner le nouveau film de la saga. Sony Pictures vient d'annoncer une date de sortie en 2026.

Jumanji 3 se confirme enfin

Et si la diffusion de Jumanji : Next Level (2019) sur TF1 le dimanche 27 octobre avait rappelé à Sony Pictures qu'un Jumanji 3 est toujours attendu ? C'est évidemment peu probable, mais le hasard a voulu qu'on parle justement d'un quatrième film de la saga (en comptant celui de 1995) quelques jours avant que le studio n'apporte des nouvelles concrètes à ce sujet. Après le succès de Jumanji : Bienvenue dans la jungle (2017) et sa suite, toujours portée par Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart et Karen Gillan, une autre long-métrage a rapidement été évoqué. Pourtant, les années ont passé, et rien n'a avancé.

Au contraire, Dwayne Johnson et Jake Kasdan se sont même permis de faire un pas de côté avec Red One, un blockbuster de Noël produit par Amazon Studios qui sortira dans les prochains jours aux États-Unis, mais n'a pas de date en France. Il semblerait donc que l'acteur et le réalisateur aient eu besoin de finaliser cet autre projet avant de revenir au monde de Jumanji, puisque Sony Pictures a enfin confirmé (via Deadline) la sortie de Jumanji 3.

Rendez-vous en 2026 pour une nouvelle partie

Le réalisateur Jake Kasdan sera de retour derrière la caméra. Tout comme les acteurs principaux. En mars dernier, Karen Gillan avait expliqué qu'il était difficile de réunir tout ce beau monde en raison des emplois du temps chargés de chacun. Ils ont finalement pu se caler sur une période de tournage prochaine puisque Sony Pictures a prévu de sortir Jumanji 3 le 11 décembre 2026. La production aura donc deux ans pour mettre en boîte le long-métrage et pour permettre au studio de le sortir en pleine période de Noël. Une période qui pourrait être chargée puisque Deadline rappelle qu'un film Star Wars est normalement prévu une semaine après.

Concernant l'histoire de ce Jumanji 3, rien n'a été précisé pour le moment. On ne sait pas non plus qui accompagnera cette fois le casting. Le film précédant avait par exemple introduit des personnages joués par Awkwafina, Dany DeVito et Danny Glover.