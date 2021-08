Jungle Cruise : Disney travaille sur une suite au film avec Dwayne Johnson

Sorti le 28 juillet dernier dans les salles françaises, "Jungle Cruise" est le divertissement familial de cet été. Malgré un contexte compliqué et un succès moins fort qu'attendu, Disney veut continuer de développer l'univers et travaille sur un second opus.

Jungle Cruise : Disney adapte une autre de ses attractions

Après un été cinématographique 2020 plutôt calme en raison de la crise sanitaire, c'est avec une joie non dissimulée que l'on a vu la situation nettement s'améliorer cette année. Certes, la crise n'est pas terminée et certaines conditions rendent les choses compliquées, mais ceux qui le voulaient (et le pouvaient) ont pu découvrir des belles choses dans les salles. Il y en a eu pour tous les goûts, y compris pour ceux qui cherchaient des productions à gros budgets. Pour la famille, c'est vers Jungle Cruise qu'il fallait se tourner.

Une production Disney tirée d'une attraction, avec Dwayne Johnson et Emily Blunt dans les deux rôles principaux. The Rock y incarne un navigateur et aventurier à qui la seconde demande de l'aide pour une mission très spéciale en pleine jungle. Ensemble, ils vont tenter de trouver une fleur aux vertus prodigieuses. Mais ils ne sont pas les seuls à sa recherche et vont devoir affronter un tas de dangers.

Jungle Cruise ©The Walt Disney Pictures

Comme Black Widow, Jungle Cruise a eu le droit à une sortie sur Disney+ en Premier Access aux États-Unis. À ce jour, le film cumule au box-office à peine plus de 100 millions de dollars à domicile. Dans le monde entier, le bilan grimpe à 187 millions de dollars. Un score faible pour une telle production, mais il faut évidemment prendre en compte le contexte très particulier. Le studio savait à quoi s'en tenir et a évidemment mesuré les risques avant de valider une sortie en plein été 2021. Dans une année totalement normale, une distribution uniquement dans les salles aurait au moins fait le double de recette.

Une suite sur les rails

On peut effectivement parler de réussite puisque The Hollywood Reporter annonce que Disney est en train de travailler sur un Jungle Cruise 2. Les deux stars principales sont pressenties pour reprendre leurs rôles respectifs. L'absence de l'une des deux serait vraiment une énorme surprise, même si on se doute que le calendrier de Dwayne Johnson doit comme d'habitude être très chargé. Le réalisateur Jaume Collet-Serra pourrait aussi faire son retour mais rien n'est confirmé. Aucune information sur le scénario n'est connue. Nous devrions retrouver le duo central pour une nouvelle aventure exotique et, cette fois, la sortie devrait être exclusivement dans les salles.