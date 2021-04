Jurassic Park bientôt possible grâce à Elon Musk ?

Le monde de "Jurassic Park" a fait rêver des millions de spectateurs sur les écrans à travers le monde. A priori, l'idée d'un véritable parc à dinosaures relève évidemment du fantasme, impossible à réaliser autrement que dans un film de fiction. Mais peut-être plus pour longtemps... En effet, un proche collaborateur d'Elon Musk pense que nous ne sommes plus si loin de pouvoir envisager un retour des bestioles préhistoriques.

Jurassic Park : bientôt de la fiction à la réalité ?

Le patron Steven Spielberg a livré un chef-d'oeuvre avec Jurassic Park. Une oeuvre inattaquable qui a laissé sa trace dans l'histoire du cinéma et dans la pop culture. Le film est également le début d'une saga cinématographique qui va prochainement atteindre les six opus. Le premier se base sur le roman éponyme de Michael Crichton et en reprend le concept. Le visionnaire John Hammond a réalisé son rêve fou de construire un parc avec des dinosaures après leur avoir redonné vie grâce à des prouesses génétiques. Sur une île aux alentours du Costa Rica, le Jurassic Park compte proposer une expérience inoubliable. Alors que l'inauguration ne doit plus tarder, John convoque une équipe de spécialistes pour leur présenter le projet. Leur excursion va virer au drame quand le système de sécurité va lâcher et que les dinosaures vont retrouver leur liberté...

Jurassic Park ©Universal Pictures

Un proche d'Elon Musk déclare qu'un parc est réalisable

Les différents films ont prouvé qu'il valait mieux ne pas blaguer avec les dinosaures. Mais on a tous déjà rêvé de visiter un vrai parc peuplé de ces animaux. Figurez-vous que quelqu'un de suffisamment riche pour avoir ce genre d'idées se dit que ce rêve peut se concrétiser. L'entrepreneur Max Hodak s'est fendu d'un tweet stupéfiant dans lequel il affirme qu'un Jurassic Park pourrait être construit dans environ une quinzaine d'années, si nous le souhaitions vraiment. Pour situer le personnage, il s'agit du co-fondateur de Neuralink. Sa société a été fondée avec un entrepreneur très populaire et qui ne voit les choses qu'avec démesure : l'unique et inénarrable Elon Musk, patron de SpaceX, Tesla, par ailleurs impliqué dans le projet de film tourné dans l'espace porté par Tom Cruise.

Cependant, s'il est permis de rêver, rien ne dit que cette folie va prendre vie. Alors, bien entendu, la réalité sera différente de l'histoire du film. Pas de moustique enfermé dans l'ambre pour fournir de l'ADN, la science devra se débrouiller autrement pour créer les dinosaures. Outre cette idée, Max Hodak estime que les humains devraient non seulement sauvegarder la biodiversité existante mais aussi en créer une nouvelle sur Terre. Des idées dignes des scénarios les plus fous, sorties de la tête de méchants des 007. Ça promet...