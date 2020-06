Jurassic Park revient dans les salles américaines et prend la tête du box-office

Il fallait au moins une crise sanitaire pour que "Jurassic Park" revienne dans les salles américaines et s'empare de la première place du box-office. 27 ans après sa sortie, l'un des nombreux classiques de Steven Spielberg garde encore son pouvoir d'attraction intact.

Jurassic Park croque le box-office... en 2020

Cette année risque de rester longtemps dans les mémoires pour toutes les situations contraignantes et/ou cocasses qu'elle a engendrées. La crise du COVID-19 a freiné toutes les activités cinématographiques et a même forcé les salles à fermer. Les sorties prévues ont été décalées ou effectuées en VOD. Maintenant que les cinémas peuvent recommencer à fonctionner aux USA et que les drive-ins ont connu un regain d'intérêt, il est possible pour les américains de revoir des classiques pour compenser l'absence de nouveautés. Et c'est dans ce contexte que Jurassic Park s'est emparé (selon Deadline) ce week-end de la première place du box-office avec 517 000 dollars de recette ! Un score qui s'est fait sur un parc d'environ 230 cinémas et drive-ins durant la période du 19 au 21 juin dernier. C'est, certes, peu impressionnant, mais totalement représentatif de la période actuelle.

Un cas de figure qui ressemble à celui de The Wretched, le phénomène horrifique qui a cartonné durant le confinement grâce aux écrans en plein air, au point d'être premier au box-office pendant six semaines d'affilées - une performance digne de Black Panther ou d'Avatar. Dans une configuration plus classique, rien de tout ça n'aurait été vraisemblablement possible.

Steven Spielberg fait mieux qu'Invisible Man

Jurassic Park n'est pas le seul film de Steven Spielberg qui revient à l'affiche en ce moment. Les Dents de la Mer se retrouve également en seconde position au box-office américain, avec 516 300 dollars, pendant qu'Invisible Man ne fait que 201 300 dollars pour son retour dans les salles. Le reste du box-office du week-end dernier réserve d'autres surprises. Après Les Trolls 2 (160 000 dollars) et The Hunt (136 700 dollars), c'est Retour Vers le Futur qui est en sixième position avec 131 600 dollars. Plus bas, en huitième, E.T., l'extra-terrestre réalise un score de 126 100 dollars puis Les Goonies ferme le Top 10 avec 110 850 dollars. Ces nouveaux bénéficies, assez maigres par rapport à d'habitude, s'ajoutent ainsi aux chiffres cumulés depuis la sortie initiale de ces films. Dans le cas de Jurassic Park, il cumule dorénavant 404.3 millions de dollars uniquement aux USA.

En France aussi certaines salles misent sur des classiques pour faire revenir les spectateurs. L'offre actuelle depuis le 22 juin est assez fournie et des conditions particulières ont été mises en place pour offrir aux clients la meilleure expérience possible, sans oublier les précautions sanitaires. Tout devrait rentrer dans l'ordre progressivement et un rythme plus normal va bientôt reprendre avec enfin des gros films à l'affiche.