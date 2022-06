Jurassic World 3 : avez-vous reconnu ce personnage de Jurassic Park ?

Voir aussi

Troie : comment Brad Pitt s'est construit un corps de demi-dieu

Avec "Fight Club" et "Once Upon a Time in... Hollywood", "Troie" est l'autre film de Brad Pitt où celui-ci prouve qu'il est un acteur "plastique" inégalable. Pour incarner le demi-dieu Achille, héros de la guerre de Troie, l'acteur est ainsi passé par une préparation physique intense, sur laquelle est revenue son coach.