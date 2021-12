Jurassic World 3 : Bryce Dallas Howard en mauvaise posture dans la première photo

Attendu dans les salles françaises le 8 juin 2022, "Jurassic World : Le Monde d'après" se dévoile avec une première image mettant en scène Bryce Dallas Howard (Claire Dearing) tentant d'échapper à un immense dinosaure. On a hâte !

Jurassic World 3 : Le monde d'après

La saga Jurassic débutée en 1993 avec Jurassic Park de Steven Spielberg a connu un second élan dans les salles deux décennies plus tard. Avec Jurassic World sorti en 2015, Universal a relancé la machine. L'immense succès du film (1,7 milliards de dollars) a entraîné deux suites : Fallen Kingdom en 2018 et le très attendu Le Monde d'après prévu pour juin 2022. Ce dernier volet viendra non seulement conclure la trilogie Jurassic World, mais mettra également un point final à toute la saga Jurassic.

Jurassic World : Le Monde d'après © Universal Pictures

En effet, ce sixième film évoquera pour la première fois la cohabitation entre les Hommes et les dinosaures. Un thème brièvement abordé à la fin de Jurassic Park : Le Monde perdu quand un T-Rex se retrouvait en liberté à San Diego. Dans Le Monde d'après, la cohabitation passera à un niveau supérieur, avec des dinosaures présents aux quatre coins du globe, et interférant dans la vie des Hommes. Le prologue dévoilé il y a quelques semaines offrait d'ailleurs un aperçu de cette cohabitation complexe :

Bryce Dallas Howard échappe à un nouveau dinosaure

Côté casting, Jurassic World : Le Monde d'après rappellera des têtes connues. Celles des deux premiers films comme Chris Pratt et Bryce Dallas Howard, mais également les anciennes stars de la saga : Jeff Goldblum, Sam Neill et Laura Dern. Ensemble, ils devront trouver des solutions pour que dinosaures et humains partagent la même planète. Et c'est pas gagné...

Dans la première photo du film dévoilée par Total Film, Bryce Dallas Howard aka Claire Dearing, se trouve en bien mauvaise posture. On la découvre en effet dans un marais, immergée jusqu'à la tête, avec un (très gros) dinosaure derrière elle.

Jurassic World : Le Monde d'après © Total Film / Universal Pictures

Confirmé par Colin Trevorrow sur Twitter, la grosse bête est un Therizinosaurus. Une espèce de dinosaure pouvant mesurer jusqu'à 9 mètres de haut, et peser jusqu'à 6 tonnes avec des immenses griffes. Son nom signifie d'ailleurs "lézard faucheur".

On a déjà hâte de le voir en action...