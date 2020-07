Jurassic World 3 : Bryce Dallas Howard montre ses blessures du tournage - CinéSéries

L'actrice Bryce Dallas Howard vient de publier des nouvelles photographies du tournage de « Jurassic World 3 : Dominion ». Des images qui dévoilent d'importantes contusions sur les bras de la comédienne et qui laissent donc suggérer un tournage très physique...

Jurassic World : la saga à 2 milliards

En 2015, Colin Trevorrow est chargé de ramener la franchise Jurassic Park sur le devant de la scène. Pour l'occasion il réunit Chris Pratt, Bryce Dallas Howard et Omar Sy dans une nouvelle lecture du mythe. Jurassic World est un succès total. Même si les critiques ne sont pas totalement au rendez-vous, le métrage rapporte plus de 1,6 milliard de dollars de recettes au box-office. Encore aujourd'hui, le film de Colin Trevorrow est dans le top 10 des films qui ont fait le plus d'entrées dans toute l'histoire du cinéma. Puis, en 2018, c'est Juan Antonio Bayona qui est chargé de mettre en scène la suite : Jurassic World : Fallen Kingdom. Un deuxième épisode mieux reçu par les critiques et qui rapporte plus de 1,3 milliard de dollars au box-office.

Jurassic World : Dominion sera la grande conclusion de la franchise. C'est le film tant espéré par les fans puisque l’œuvre de Colin Trevorrow va ramener l'intégralité du casting. Ce troisième épisode est la quintessence de la saga puisqu'il va réunir le casting du Jurassic Park originel et les acteurs de la nouvelle trilogie. Ainsi vont se côtoyer Chris Pratt, Bryce Dallas Howard et Omar Sy d'un côté ; Jeff Goldblum, Laura Dern et Sam Neill de l'autre. Une réunion très attendue par les fans de la franchise.

Bryce Dallas Howard la guerrière

Dans une récente publication Twitter, Bryce Dallas Howard a partagé une petite sélection de photographies qui montrent le résultat de son travail de cascadeuse. Trois images qui montrent l'état de ses membres après avoir fait ses propres cascades. Ses bras sont recouverts d'impressionnantes ecchymoses. Les photos sont accompagnées de la légende : « Levez les mains si vous êtes heureux de refaire des cascades !! ». Une publication qui a vu le jour sur la demande de Chris Pratt. Lors d'un précédent Tweet, son collègue de travail lui a supplié de publier ces ecchymoses :

En tant que dernier épisode de la franchise, les attentes sont très élevées autour de Jurassic World : Dominion. Normalement, l'ancien casting devrait avoir un rôle prépondérant et ne sera pas de retour pour de simples caméos. L'histoire devrait raconter comment les dinosaures reprennent peu à peu le contrôle de la planète aux quatre coins du globe. En tout cas, Colin Trevorrow veut clairement sortir le grand jeu avec Jurassic World : Dominion, dont la sortie est attendue le 9 juin 2021.