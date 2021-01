Jurassic World 3 : Colin Trevorrow assure que le film va conclure toute la licence

L'année prochaine, « Jurassic World : Dominion » conclura d'une part la trilogie « Jurassic World », mais également toute la franchise « Jurassic Park ». C'est en tout cas ce qu'affirme le réalisateur Colin Trevorrow.

Des dinosaures dans tous les sens

En 2001, Joe Johnston a conclu la trilogie Jurassic Park avec un troisième opus moins convaincant que les deux films de Steven Spielberg. Si un quatrième film était prévu, le projet n'a finalement jamais abouti. En 2015, Universal décide de relancer la franchise et confie Jurassic World à Colin Trevorrow. Si les critiques professionnelles sont un peu fébriles, le long-métrage est un énorme succès auprès du public. Plus de 1,6 milliard de dollars de recettes (pour un budget de 150 millions).

Évidemment, une suite voit le jour en 2018, sous la direction de Juan Antonio Bayona. Là encore, c'est un triomphe avec plus de 1,3 milliard de dollars. Actuellement, Colin Trevorrow est de retour derrière la caméra pour mettre en scène Jurassic World : Dominion, le troisième et dernier opus de la saga.

Trilogie Jurassic World ©Universal Pictures

Pour l'occasion, il rappelle tout le casting composé de Chris Pratt, de Bryce Dallas Howard et même d'Omar Sy. Mais ce n'est pas tout, puisqu'il a également fait appel aux interprètes des films Jurassic Park avec les retours de Jeff Goldblum, Laura Dern et Sam Neill. Une jolie réunion familiale qui annonce du lourd. Sortie prévue le 8 juin 2022.

Jurassic World : Dominion, la fin de tout ?

Bien que les détails de ce nouvel opus demeurent cachés, Jurassic World : Dominion devrait logiquement reprendre après les événements de Fallen Kingdom. Les dinosaures ne sont plus isolés et évoluent maintenant à travers la Terre entière. Une idée ambitieuse qui reprend le concept de Le Monde perdu pour le développer à plus grande échelle. Lors d'une interview avec Entertainment Weekly, pour faire la promotion de la saison 2 de Jurassic World : la colo du crétacé, Colin Trevorrow s'est également étendu sur le troisième film. Il a confirmé que ce nouveau volet allait être « une célébration de toute la franchise ». Il a développé son propos en confirmant que ce serait le point culminant de la saga :

Quand vous êtes arrivé à la fin de la trilogie de Jurassic Park, l’histoire complète de ces trois films n'est peut-être pas très claire, car ils étaient un peu plus épisodiques dans la façon dont ils étaient abordés. Mais cette nouvelle trilogie est vraiment une histoire sérialisée. Ce qui était important pour moi, c'est que lorsque vous regardez Dominion, vous découvrez que la première trilogie est une histoire complète. Et comment tout ce qui s'est passé dans ces films informe réellement ce qui peut arriver au final. Les enfants qui sont nés aujourd'hui se voient présenter six films de Jurassic Park. On espère qu'ils auront l'impression de regarder une longue histoire.

Jurassic World : Fallen Kingdom ©Universal Pictures

Ainsi, Jurassic World : Dominion va servir de grande conclusion à la franchise initiée en 1993 par Steven Spielberg. Le film rendra hommage aux précédents longs-métrages, notamment via le retour du casting originel. De même, ce nouvel épisode permettra des connexion inédites, et raccrochera tous les wagons de la licence. Les fans de la première trilogie seront donc ravis de voir des références d'un autre temps. À condition que l'histoire tienne la route. Réponse dans un an et demi. Enfin, si tout va bien.