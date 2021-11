Jurassic World 3 : découvrez les 5 premières minutes du film

Universal Studios vient de dévoiler les cinq premières minutes de « Jurassic World : Le Monde d'après ». Une ouverture musclée et séduisante en attendant la sortie du film le 8 juin 2022 au cinéma.

Jurassic World : énorme succès financier

En 2015, soit presque quinze ans après la sortie de Jurassic Park III, le studio Universal décide de ramener les dinosaures sur le devant de la scène. Le studio confie alors la réalisation de Jurassic World à Colin Trevorrow. Porté par Chris Pratt et Bryce Dallas Howard, le film ne fait pas l'unanimité auprès des fans et des critiques, mais explose le box-office avec plus de 1,6 milliard de dollars de recettes à travers le monde. Face à cet énorme succès, Universal officie deux suites. En 2018, Juan Antonio Bayona met en scène Jurassic World : Fallen Kingdom. Le long-métrage reçoit des critiques plus positives que son prédécesseur mais rapporte un peu moins au box-office avec tout de même plus de 1,3 milliard de dollars de recettes.

Jurassic World : Fallen Kingdom ©Universal Pictures

Le 8 juin prochain, Colin Trevorrow est de retour derrière la caméra pour mettre en scène le troisième volet de la saga intitulé Jurassic World : Le Monde d'après. Mais ce nouveau blockbuster a quelque chose d'inédit. En effet, en plus de conclure la trilogie Jurassic World, le long-métrage va également faire le lien avec la saga Jurassic Park. Effectivement, Le Monde d'après propose une distribution hallucinante qui vient piocher dans les deux sagas. Ainsi, le casting voit les retours d'un côté de Chris Pratt, de Bryce Dalles Howard, de B.D. Wong et même de Omar Sy (absent du deuxième Jurassic World) et de l'autre les retours des acteurs ancestraux de la licence que sont Jeff Goldblum, Laura Dern ou encore Sam Neill. Une réunion au sommet, un peu à la manière des derniers Star Wars, chargée de conclure plus de 25 ans de films Jurassic Park.

Universal balance le prologue de Le Monde d'après

Attendu le 8 juin 2022, la promotion de Jurassic World : Le Monde d'après vient de débuter de manière tonitruante. En effet, Universal Pictures vient de dévoiler les cinq premières minutes du film de Colin Trevorrow. Plutôt qu'un teaser ou une bande-annonce, le studio met le paquet en dévoilant l'introduction de son nouveau blockbuster. Une pratique assez rare mais qui n'est pas inédite. Sony avait récemment fait la même chose avec Bloodshot.

Jurassic World : Le Monde d'après ©Universal Pictures

En tout cas, ces premières images promettent un divertissement sombre et violent, à l'image de Jurassic Park : Le Monde perdu, ou du récent Jurassic World : Fallen Kingdom. Logiquement, l’œuvre devrait être un mélange de ces deux références. Ainsi, le long-métrage débute comme un documentaire sur le Jurassique, avec un combat entre ce qui semblent être un Tyrannosaure et un Allosaure. Une confrontation scientifiquement inexacte puisque le T-Rex a vécu au Crétacé (il y a environ 67 millions d'années) et l'Allosaure au Jurassique (il y a environ 150 millions d'années). Tandis que l'Allosaure remporte la victoire (dur pour le T-Rex), la suite du prologue reprend dans le présent, confirmant que les dinosaures évoluent maintenant en liberté dans le monde des humains. Poursuivi par l'armée, le prédateur débarque dans un ciné-parc et commence son carnage. Une rencontre brutale entre deux mondes qu'on attendait plus pour une introduction qui promet. Vite, rendez-vous le 8 juin 2022 pour découvrir la suite !