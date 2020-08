Jurassic World 3 : des dinosaures mythiques reviennent

Le T-Rex et les vélociraptors sont souvent les dinosaures cités en premier, pour leur importance dès le départ dans "Jurassic Park". D'autres bestioles préhistoriques sont passées après et certaines, plus petites que celles que l'on vient de citer, reviennent dans "Jurassic World : Dominion."

Des dinosaures en liberté dans Jurassic World : Dominion

Il suffit de voir la fin du précédent opus, Fallen Kingdom, pour deviner en partie ce que va raconter Jurassic World: Dominion. Défini comme un thriller scientifique par son réalisateur Colin Trevorrow, le film va présenter une situation atypique, avec des dinosaures qui se sont échappés de leur île et qui sont désormais en liberté parmi les hommes. Une cohabitation qui peut s'avérer très compliquée. En fond, on imagine que des firmes vont se disputer le droit d'utiliser les dinosaures selon leurs intérêts. Nous verrons bien ce qui nous attend quand un synopsis sera révélé. On peut tout de même préciser que le trio culte de Jurassic Park revient : Sam Neill en Alan Grant, Jeff Golblum en Ian Malcolm et Laura Dern en Ellie Sattler. Ils rejoignent les deux stars Chris Pratt et Bryce Dallas Howard, ainsi qu'une majeure partie du casting que l'on connaît (Jake Johnson, B.D. Wong, Omar Sy, Danielle Pineda, Justice Smith et Isabella Sermon)

Les redoutables compsognathus seront dans le film

À chaque nouvel épisode, il faut savoir ajouter des dinosaures marquants qui vont apporter de la fraîcheur. Quand Steven Spielberg se lance dans Le Monde Perdu, il fait appel aux petits mais terrifiants compsognathus. Dès sa scène d'ouverture, il donne le ton avec ces dinosaures au format de poche, qui tirent leur dangerosité de leur vivacité. En les voyant, de prime abord, on pourrait les trouver mignons, comme des raptors qui auraient rétréci à la machine à laver. Mais on se rend vite compte qu'ils sont létaux quand ils attaquent. Une nouvelle photo des coulisses de Jurassic World : Dominion de la part de The New York Times nous montre un membre de l'équipe face à une cage qui contient plusieurs compsognathus.

On ne sait pas s'ils auront une vraie importance dans le film ou s'ils seront secondaires avec une brève apparition. Mais si, eux, se retrouvent lâchés dans la nature, ça peut provoquer des dégâts. Avec leur taille réduite, ils n'ont aucun mal à se faufiler partout et pourraient être comme des rats des villes.

Le tournage de Jurassic World : Dominion a repris après la pause du coronavirus et le film devrait sortir dans les salles le 9 juin 2021.