Jurassic World 3 : Laura Dern, Jeff Goldblum et Sam Neill se montrent sur le tournage

À situation exceptionnelle, équipe exceptionnelle. Maintenant que des dinosaures menacent nos sociétés, les anciens héros sont de retour pour apporter leur aide. Laura Dern, Sam Neill et Jeff Goldblum sont réunis sur une image du tournage. Et c'est pour la bonne cause !

Jurassic World 3 va introduire le monde d'après Désormais titré chez nous Jurassic World : Le Monde d'après, ce troisième opus depuis la réactivation de la franchise va tenter de toucher le public actuel et les fans de la première heure. Les nouveaux héros que sont Chris Pratt et Bryce Dallas Howard vont pouvoir compter sur la vieille garde, les indétrônables Sam Neill, Jeff Golblum et Laura Dern. Le trio n'est plus apparu ensemble à l'écran depuis le tout premier film, c'est dire la teneur de cet événement. Ils ne seront pas de trop pour essayer d'enrayer une situation inquiétante. À la fin de Fallen Kingdom, les dinosaures rescapés d'Isla Nublar peuvent se pavaner parmi les hommes. Oui, ces bestioles d'un autre temps sont désormais en liberté sur Terre et c'est une situation assez inédite dans le contexte de la franchise. Un postulat qui peut déboucher sur quelque chose d'épique comme de complètement WTF (ou les deux à la fois). Le film sera réalisé par Colin Trevorrow, qui revient derrière la caméra après s'être occupé du premier Jurassic World. Le tournage se continue à l'heure où l'on écrit ces lignes, pour tenir la date de sortie fixée au 9 juin 2021. Les dinosaures de la franchise se rassemblent Les trois anciens auront un rôle important dans le film mais on ne sait pas encore comme va s'agencer le scénario. Le metteur en scène avait qualifié cet opus de "thriller scientifique". On imagine que les revoir ensemble, en action, risque de nous rappeler quelques bons souvenirs. Des précédentes déclarations de Sam Neill précisaient qu'ils ne passaient pas faire un caméo mais qu'ils seraient présents "durant tout le film". Avant que ce ne soit le cas, ils s'illustrent ensemble sur le plateau de Jurassic World 3. Et c'est pour la bonne cause puisqu'ils ont un message à faire passer. Pas à nous, mais aux américains, qui vont devoir prochainement prendre leurs responsabilités et voter aux élections présidentielles. Les trois acteurs se présentent avec un tee-shirt et un arsenal d'accessoires qui encourage à voter. Deux autres nouveaux clichés pris sur le plateau montrent des décors différents, l'un avec de la glace et un autre en intérieur. Preuves que l'intrigue devrait se dérouler à plusieurs endroits sur Terre. Pour l'instant, il faudra se contenter des images des coulisses...