Jurassic World 3 : le film s'offre une nouvelle bande-annonce hallucinante

De l'émotion, de l'action, de l'humour, le tout à une échelle très supérieure... Alors que le très attendu "Jurassic World : Le Monde d'après" viendra clore la saga Jurassic le 8 juin 2022, une nouvelle bande-annonce vient d'être dévoilée, et on n'a rien vu d'aussi prometteur depuis longtemps !

Jurassic World : Le Monde d'après, des adieux grandioses

C'est une saga parmi les plus célèbres - en réalité une double saga - qui touchera à sa fin le 8 juin 2022, en débarquant dans les salles pour un spectacle qu'on devine inédit. Presque trente ans après Jurassic Park de Steven Spielberg, Jurassic World : Le Monde d'après, sixième film de la saga Jurassic, tient à assurer des adieux inoubliables. Et pour ça, on retrouvera en plus du casting composé notamment de Chris Pratt, Bryce Dallas Howard et Omar Sy, le trio iconique de Jurassic Park, c'est-à-dire Sam Neill, Laura Dern et Jeff Goldblum. Mais les vraies stars de la saga ne sont autres que les fascinants dinosaures mis en scène. Et dans cette nouvelle bande-annonce de Jurassic World 3 (en tête d'article), on peut dire qu'on est servis sur ce point !

Jurassic World : Le Monde d'après ©Universal Pictures

Des raptors déchaînés et des références

Les fans de la saga reconnaîtront facilement quelques scènes clins d'oeil à des moments des films précédents, dont une tentative de diversion du fameux Giga qui rappelle forcément le Dr Malcolm (Jeff Goldblum) face au T-Rex de Jurassic Park. Sinon, dans ce "monde d'après" où les humains et les dinosaures doivent cohabiter, les problèmes ne peuvent qu'arriver. On découvre donc Owen Grady (Chris Pratt) et Claire Dearing (Bryce Dallas Howard) poursuivis par des raptors en pleine rue, un ptérodactyle qui s'attaque à un avion, ou encore des grands carnivores bien décidés à mettre leur grain de sel dans ce chaos.

Il y a plusieurs enjeux dans Jurassic World : Le Monde d'après, l'enlèvement du petit du raptor Blue, l'enlèvement aussi de la jeune Maisie Lockwood, et globalement la sauvegarde de la civilisation et du monde vivant. Un programme très ambitieux et les images montrent que le film devrait se montrer à la hauteur.

Comme le dit le Dr Malcolm au Dr Sattler (Laura Dern), avec son flegme légendaire, "L'horloge de l'Apocalypse s'emballe". Ça a l'air tout à fait vrai, et on est prêts à y assister !