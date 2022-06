Jurassic World 3 : le plus grand mystère du film résolu dans un spin-off ?

Dans "Jurassic World 3 : Le Monde d'Après", un détail concernant Lewis Dodgson a attisé la curiosité des fans et surtout posé une énorme question. Colin Trevorrow a dévoilé que le spin-off de la saga, la série animée "La Colo du Crétacé" sur Netflix pourrait apporter une réponse dans sa saison 5.

Jurassic World 3 : suite et fin

Quatre ans après Fallen Kingdom, les dinosaures sont de retour au cinéma dans Jurassic World 3 : Le Monde d'Après. Mis en scène par Colin Trevorrow, le film a la lourde tâche de conclure les deux sagas Jurassic. Pour ce faire, le réalisateur a réuni toutes les stars de la franchise. Ainsi, Sam Neill (Alan Grant), Laura Dern (Ellie Sattler) et Jeff Goldblum (Ian Malcolm) donnent la réplique à Chris Pratt (Owen Grady) et Bryce Dallas Howard (Claire Dearing).

Jurassic World 3 : Le Monde d'Après © Universal Pictures

Mais d'autres personnages du premier film sont également de retour. En plus du Docteur Wu (BD Wong), Lewis Dodgson (ici interprété par Campbell Scott) fait également un come-back inattendu dans la peau de l'antagoniste du film. Désormais à la tête de BioSync (une entreprise concurrente d'InGen), il a mis au point des organismes génétiquement modifiés qui déciment les cultures, et mettent l'humanité en danger. Un retour étonnant, sachant que le personnage disparaît dans le second roman de Michael Crichton, Le Monde perdu.

Encore plus étonnant, à la fin de Jurassic World 3, Dodgson quitte précipitamment son bureau, en emportant avec lui une bombe à raser bien connue des fans de Jurassic Park. En effet, on aperçoit la fameuse bombe Barbasol, qui contenait les embryons de dinosaures, pourtant perdue par Dennis Nedry à la fin du film de 1993.

Le mystère résolu dans La Colo du Crétacé saison 5 ?

La question que tout le monde se pose est désormais de savoir comment Dodgson a pu récupérer les embryons contenus dans le Barbasol, qui était tombée dans l'enclos du Dilophosaure sur Isla Nublar et recouverte de boue.

Un mystère qui pourrait être résolu dans la saison 5 de la série animée La Colo du Crétacé (diffusée sur Netflix) si l'on en croit les déclarations de Colin Trevorrow chez The Hollywood Reporter :

Il y aura peut-être une réponse (...) Nous verrons.

Dans les premières images de la saison 5 de La Colo du Crétacé, la bombe de Barbasol tombait en effet entre les mains d'un des jeunes héros. Sachant que la série animée se déroule en parallèle des films Jurassic World, il est tout à fait probable que les ados aient atterri sur l'île de BioSyn. Nous aurons une réponse le 21 juillet avec la mise en ligne des nouveaux épisodes de la série.