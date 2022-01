Jurassic World 3 : quel futur pour la saga après le film ? Le producteur répond

À quatre mois de la sortie en salles du très attendu "Jurassic World : Le Monde d'après", la question du futur de la saga va rapidement se poser. Le producteur Frank Marshall a déjà fourni des éléments de réponse.

Jurassic World 3 : ce qui nous attend

Quatre ans après Fallen Kingdom, la saga Jurassic World touche à sa fin avec Le Monde d'après attendu en salles le 8 juin 2022. Ce troisième film abordera pour la première fois de manière frontale la cohabitation difficile entre les dinosaures et les Hommes. En effet, après les événements de Fallen Kingdom, les impressionnants vertébrés se sont retrouvés en liberté aux quatre coins de la planète. Un événement que le public attend de voir depuis la sortie de Jurassic Park en 1993.

Ce troisième film viendra conclure les deux sagas. Et pour cela, le réalisateur Colin Trevorrow a fait revenir les anciennes et les nouvelles stars. Ainsi, Chris Pratt et Bryce Dallas Howard seront épaulés par Laura Dern, Jeff Goldblum et Sam Neill. Des retrouvailles que les fans attendent avec impatience !

Et après ?

Les dinosaures popularisés au cinéma par Steven Spielberg au début des années 90 ont toujours autant la cote aujourd'hui. En deux films, la saga Jurassic World a cumulé près de trois milliards de dollars au box-office mondial. Et Le Monde d'après devrait suivre le même chemin. Une véritable poule aux oeufs d'or qu'Universal ne devrait pas laisser au placard bien longtemps.

Bryce Dallas Howard dans Jurassic World : Le Monde d'après © Universal Pictures

L'univers de Jurassic World s'est déjà étendu sur Netflix via la série d'animation La Colo du Crétacé diffusée sur Netflix. Et il devrait continuer encore longtemps. En effet, le producteur Frank Marshall a récemment déclaré (via ScreenRant) que le futur était encore à écrire :

Le Monde d'après va conclure cette trilogie, mais nous ne devons pas nous reposer sur nos lauriers pour autant. Nous allons prendre le temps de réfléchir et décider du futur (...) Nous voulons avant tout faire de bons films, avec de bonnes histoires, de bons scénaristes, et de bons réalisateurs. Le monde "Jurassic" n'est pas terminé, nous allons faire d'autres choses.

Les paris sont donc ouverts concernant la forme que pourrait prendre les futurs projets de la saga. Que ça soit sur le petit ou le grand écran, les dinosaures ne sont pas près de l'extinction.