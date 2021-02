Jurassic World 3 : Sam Neill et Jeff Goldblum poussent la chansonnette

Et si Sam Neill et Jeff Goldblum avaient manqué leurs vocations de chanteurs... Ou pas ? Les deux acteurs se sont en tout cas lancés dans une petite partition musicale, en marge du tournage de "Jurassic World : Le Monde d'après". Ce n'est d'ailleurs pas la première vidéo musicale que le duo envoie...

Jurassic World : un dernier volet pour clore la fin des dinosaures

Qu'on aime ou pas, la saga Jurassic World (commencée en 2015) a ressuscité commercialement la franchise. En effet, avec plus de deux milliards de dollars engrangés pour les deux volets, la franchise s'est refait un nom au box-office. Désormais, il s'agit de mettre fin à une aventure qui a officiellement démarré en 1993 avec Jurassic Park. Aujourd'hui, la franchise a pris une autre direction : plus d'action, plus de dinosaures, et plus de spectaculaire. Par conséquent, Jurassic World : le monde d'après sera très attendu dans ce registre.

Pour conclure une saga qui aura autant marqué le public, les grands noms sont attendus. En effet, si Chris Pratt, Bryce Dallas Howard et Omar Sy rempilent, ce dernier volet comptera aussi les retours mythiques de Sam Neill, Jeff Goldblum et Laura Dern. Car comment conclure une telle aventure sans eux ? Par ailleurs, le film sera réalisé par Colin Trevorrow qui officiait déjà dans Jurassic World.

Jurassic World : Fallen Kingdom ©Uinversal Pictures

Sam Neill et Jeff Goldblum, plus que complices

Héros du premier film, les interprètes d'Alan Grant et Ian Malcolm ont donc posté sur les réseaux sociaux une étrange vidéo musicale, en marge de leur tournage passé sur le film. Assumant leur massacre des morceaux du groupe Everly Brothers, les deux hommes ont donc poussé la chansonnette en reprenant un de leurs singles.

Il faut d'ailleurs noter que ce n'est pas la première fois que Sam Neill et Goldblum postent ce genre de vidéo sur les réseaux sociaux. En effet, on se souvient que quelques mois auparavant, ils avaient déjà partagé un moment de complicité musical absolument hilarant. Si on est convaincu que leurs personnages respectifs ne vont pas autant rigoler face à des dinosaures dans le prochain film, on est toutefois ravis de les voir en si grande forme.

Jurassic World : le monde d'après sortira dans les salles américaines le 10 juin 2022... Si tout va bien.