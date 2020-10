Jurassic World 3 : Sam Neill, Laura Dern et Jeff Goldblum rendent hommage à Richard Attenborough

Les trois stars du premier Jurassic Park, Sam Neill, Laura Dern et Jeff Goldblum, se sont retrouvés il y a peu pour la reprise du tournage de "Jurassic World : Le Monde d’après", dont la sortie est prévue pour juin 2022. Et ils ont tenu à rendre hommage à Richard Attenborough, l’interprète de John Hammond dans la saga.

Un trio légendaire de retour pour Jurassic World : Le Monde d’après

Jurassic World : Le Monde d’après est l’un des films à venir les plus attendus. L’intrigue reprendra après les événements du dernier opus de la nouvelle trilogie, Fallen Kingdom. À la fin du film, les dinosaures s’étaient échappés du manoir dans lequel ils avaient été emmenés avant de s’éparpiller dans la nature. Comme l’indique le titre du nouvel épisode de la saga, on retrouvera donc un monde nouveau dans le troisième Jurassic World, puisque pour la première fois de la franchise, des dinosaures s’y baladeront en liberté. En revanche, aucune information plus précise sur l’intrigue du Monde d’après n’a filtré pour le moment, et on ne sait donc pas à quoi seront confrontés les héros du film.

Quoi qu’il en soit, le casting de Jurassic World : Le Monde d’après, qui mélange des acteurs de la trilogie originale et d’autres de la nouvelle, est impressionnant. Après avoir déjà réalisé le premier Jurassic World, Colin Trevorrow est revenu aux manettes et met actuellement en boite le nouveau film de la saga. Il dirige ainsi de nouveau Chris Pratt et Bryce Dallas Howard, les deux têtes d’affiche de la nouvelle trilogie, qui reprennent les rôles d’Owen Grady et Claire Dearing.

Jake Johnson et Omar Sy, dont les personnages avaient été introduits dans Jurassic World, reviennent aussi, tout comme Daniella Pineda, Justice Smith et Isabella Sermon, que l’on avait découverts dans Fallen Kingdom. Et ils seront accompagnés des trois acteurs emblématiques de la première trilogie. Sam Neill revient ainsi dans la peau du Pr Alan Grant, Laura Dern dans celle de la Pr Ellie Sattler et Jeff Goldblum dans celle de Ian Malcolm.

L’hommage de Sam Neill, Laura Dern et Jeff Goldblum à leur ancien partenaire d’écran

L’une des raisons pour lesquelles le troisième film de la trilogie Jurassic World est si attendu est que l’on pourra y revoir les trois personnages stars du premier Jurassic Park. Et leurs interprètes ont tenu à rendre hommage à l’un de leurs partenaires d’écran du premier film de la trilogie culte lancée par Steven Spielberg en 1993. Dans Jurassic Park, c’est le milliardaire John Hammond qui avait concrétisé le projet de créer un parc composé de dinosaures vivants, avant que les événements ne dérapent et n’échappent à son contrôle.

Celui-ci était joué par un acteur culte, Richard Attenborough, oscarisé en tant que réalisateur en 1983 pour son Gandhi. Et alors que le tournage du Monde d’après a repris début août, Sam Neill a partagé une photo sur son compte instagram sur laquelle on peut le voir avec Laura Dern et Jeff Goldblum devant le plateau de tournage de Pinewood nommé « Richard Attenborough » en hommage à l’acteur décédé en 2014.

L’acteur a accompagné la photo d’un texte en hommage à l’interprète de John Hammond :