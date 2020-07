Jurassic World 3 utilisera beaucoup plus d'animatroniques que les précedents films

Le réalisateur Colin Trevorrow a déclaré que "Jurassic World : Dominion" allait mettre en vedette plus de dinosaures animatroniques que les deux films précédents. Une volonté de revenir à une forme d'authenticité se dégage de ce troisième opus.

Jurassic World : une saga culte ?

En 2015, Colin Trevorrow est chargé de ramener la franchise Jurassic Park sur le devant de la scène. Pour l'occasion, il réunit Chris Pratt, Bryce Dallas Howard et Omar Sy dans une nouvelle lecture du mythe. Jurassic World est un succès total. Même si les critiques ne sont pas totalement au rendez-vous, le métrage rapporte plus de 1,6 milliard de dollars de recettes au box-office. Encore aujourd'hui, le film de Colin Trevorrow est dans le top 10 des films qui ont fait le plus d'entrées dans toute l'histoire du cinéma. Puis, en 2018, c'est Juan Antonio Bayona qui est chargé de mettre en scène la suite : Jurassic World : Fallen Kingdom. Un deuxième épisode mieux reçu par les critiques et qui rapporte plus de 1,3 milliard de dollars au box-office.



Jurassic World : Dominion sera la grande conclusion de la franchise. C'est le film tant espéré par les fans puisque l’œuvre de Colin Trevorrow va ramener l'intégralité du casting. Ce troisième épisode est la quintessence de la saga puisqu'il va réunir le casting du Jurassic Park originel et les acteurs de la nouvelle trilogie. Ainsi vont se côtoyer Chris Pratt, Bryce Dallas Howard et Omar Sy d'un côté ; Jeff Goldblum, Laura Dern et Sam Neill de l'autre. Une réunion très attendue par les fans de la franchise.

Un épisode plus authentique ?

À l'occasion de la Comic-Con at Home, Colin Trevorrow a lâché quelques indications sur Jurassic World : Dominion. Il assure que le troisième opus de la trilogie proposera un retour à une forme d'authenticité. Dominion devrait offrir davantage d'utilisation des animatroniques que les deux précédents films. Le cinéaste a expliqué que c'était une décision consciente et voulue :

Nous sommes devenus de moins en moins authentiques avec chaque film Jurassic. Mais nous avons fait plus d'animatroniques dans celui-ci que nous en avons utilisé dans les deux précédents.

L'utilisation des animatroniques était omniprésente dans le premier film Jurassic Park. Steven Spielberg appréciait le rendu des marionnettes et des dinosaures grandeur nature. Il faut dire que cette technique, malheureusement longue et coûteuse, donne une véritable âme au film. Colin Trevorrow aimerait retourner à cette forme de divertissement. Il promet que les effets animatroniques et les animations en CG se marieront parfaitement dans Jurassic World : Dominion :

Nous avons atteint un point où les extensions numériques sur les animatroniques pourront correspondre à la texture et au niveau de fidélité que nous recherchons. Nous n'avions pas l'habitude de pouvoir les mélanger. Cette partie est très excitante pour moi.

En tant que dernier épisode de la franchise, les attentes sont très élevées autour de Jurassic World : Dominion. Normalement, l'ancien casting devrait avoir un rôle prépondérant et ne sera pas de retour pour de simples caméos. L'histoire devrait raconter comment les dinosaures reprennent peu à peu le contrôle de la planète aux quatre coins du globe. En tout cas, Colin Trevorrow veut clairement sortir le grand jeu avec Jurassic World : Dominion, dont la sortie est attendue le 9 juin 2021.

Pour vous donner une idée du travail que représente la création d'animatroniques et leur utilisation, regardez la vidéo ci-dessous, réalisée sur le tournage de Jurassic World : Fallen Kingdom.