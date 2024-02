Jurassic World : déjà une date de sortie pour le nouveau film (et une surprise)

Le quatrième film Jurassic World avance bien ! Après son annonce il y a quelques semaines, nous connaissons déjà sa date de sortie. Et elle n'est pas si loin. Un réalisateur a également été rattaché au projet. Et c'est plutôt surprenant.

Jurassic World : un nouveau film attendu pour 2025

Quand y'en a plus, y'en a encore... alors que l'on pensait le temps des dinosaures sur grand écran définitivement révolu avec Jurassic World : Le Monde d'après, ces derniers reviendront finalement dans un nouvel opus de la franchise. Et le projet avance très vite puisqu'une date de sortie vient d'être officiellement arrêtée par Universal : le 2 juillet 2025.

Étant donné qu'il s'agit d'un mercredi (et non d'un vendredi, jour des sorties aux USA), il semblerait que l'on se dirige vers une sortie mondiale pour ce nouveau film de la franchise Jurassic.

Comme annoncé il y a quelques semaines, ce nouveau chapitre sera un reboot total de la franchise, et ne sera pas une suite aux événements du Monde d'après. Côté casting, même combat, aucune star des deux trilogies n'est attendue dans ce film.

Un réalisateur surprenant attaché

La bonne nouvelle, c'est que l'écriture a été confiée à David Koepp, déjà aux scénarios des deux premiers Jurassic Park de Steven Spielberg. On peut donc lui faire confiance pour relever le niveau des précédents opus écrits par Colin Trevorrow, et qui ont fait grincer des dents de nombreux fans de la franchise.

Côté réalisation, et c'est un choix assez surprenant, c'est David Leitch qui aurait pour le moment les faveurs du studio. C'est en tout cas ce qu'a annoncé le média Deadline il y a quelques heures. Le réalisateur au passé de cascadeur a en effet fait ses armes sur des films d'action et a quelques gros succès derrière lui comme John Wick (il a co-réalisé le film) Deadpool 2, Fast and Furious : Hobbs & Shaw, Atomic Blonde ou plus récemment Bullet Train.

Il est habitué aux grosses sagas, et devrait donc gérer la pression d'une franchise culte comme Jurassic World.

Pour le moment, aucune information concernant l'intrigue de ce nouveau film n'a fuité. Il faudra encore patienter pour découvrir les détails du retour des dinosaures.