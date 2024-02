Jurassic World 4 : déjà la cata pour le nouveau film ?

Jurassic World 4 n'est pas encore rentré en tournage que les problèmes s'accumulent déjà. Les nouvelles informations ne rassurent pas les fans de la saga Jurassic.

Jurassic World : les dinosaures reviennent (encore)

La saga Jurassic fait partie des plus cultes de l'histoire du cinéma. Après le film original de 1993 signé Steven Spielberg, de nombreuses suites ont vu le jour, et une nouvelle trilogie a émergé. Désormais appelée Jurassic World, la saga compte donc deux trilogies à son actif, et près de six milliards de dollars de recettes au box-office mondial. Une énorme manne financière pour Universal Studios, qui ne s'est pas privé des dinosaures très longtemps.

Ainsi, alors que l'on pensait leur histoire bel et bien terminée après la sortie du troisième volet de la trilogie Jurassic World baptisée Le Monde d'après en juin 2022, un quatrième film a été annoncé par le studio. Et les choses n'ont pas traînées puisque le long-métrage sortira à l'été 2025. D'après les premières informations, il s'agira d'un nouveau reboot, et non d'une suite de l'opus précédent. On ne devrait donc pas recroiser les stars des deux trilogies et découvrir de nouvelles têtes.

Les choses se compliquent déjà

Si l'on ne connaît encore rien de l'intrigue de ce nouveau film que l'on nommera pour le moment Jurassic World 4, on sait néanmoins que c'est David Koepp, le scénariste de Jurassic Park, qui est en charge de l'écrire. Une information plutôt rassurante pour les fans de la franchise, et qui devrait relever le niveau du dernier film écrit par Colin Trevorrow.

Cependant, les choses se compliquent déjà pour le film avec le départ éclair de David Leitch. Ce dernier avait en effet été annoncé à la réalisation, avant de quitter le navire la semaine dernière pour des supposés "différends artistiques". Et le problème semble plus profond, d'après les informations partagées par The Hollywood Reporter.

En effet, Universal Studios, serait en quête non pas d'un visionnaire, mais d'un exécutant docile pour diriger le quatrième opus de la franchise Jurassic World. Une source du journal aurait tout simplement décrété qu'Universal n'était "pas en position de considérer de nouvelles idées", soulignant ainsi une certaine urgence liée à la programmation de la sortie du film". La date de sortie imminente imposerait donc des contraintes sévères sur le processus créatif, limitant les possibilités d'exploration de nouveaux terrains pour enrichir l'univers de Jurassic World.

Cette stratégie, bien qu'économiquement compréhensible dans le cadre d'une industrie cinématographique de plus en plus axée sur le profit et la répétition de formules éprouvées, ne manque pas de susciter des inquiétudes chez les aficionados de la franchise, déjà bien éprouvés par le catastrophique troisième volet de la saga Jurassic World.

Il semblerait donc que la décision d'Universal Studios de ne pas s'ouvrir à de nouvelles idées pour Jurassic World 4 soit motivée par une logique commerciale visant à maximiser les retours sur investissement sans nécessairement prendre de risques créatifs.

Et si la meilleure nouvelle pour la saga était qu'on laisse enfin les dinosaures tranquilles ?