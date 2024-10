L'ultime film de Clint Eastwood se dévoile avec une bande-annonce captivante

Warner Bros. a dévoilé la première bande-annonce de "Juré n°2", le 40e et probablement dernier film de Clint Eastwood. La vidéo promotionnelle promet un thriller psychologique passionnant.

Juré n°2 : une bande-annonce pour le 40e film de Clint Eastwood

À 94 ans, Clint Eastwood n'a rien perdu de son efficacité. Le réalisateur a pris pour habitude d'enchainer les tournages et de mettre en boite ses films en peu de temps. Sa méthode n'a visiblement pas changé pour son 40e long-métrage, Juré n°2, qui devrait être sa dernière réalisation. Annoncé en mars 2023, le film a ensuite commencé son tournage en juin. Sans la grève des acteurs et des actrices à Hollywood, celui-ci se serait terminé bien plus tôt. Mais malgré ce léger contre-temps, Clint Eastwood a terminé rapidement la production et la post-production de Juré n°2 pour une sortie prévue dans quelques semaines. Pour s'y préparer, Warner Bros. a dévoilé la première bande-annonce du long-métrage (vidéo en une d'article).

Juré n°2 ©Warner Bros.

Juré n°2 nous présente Justin Kemp, un homme ordinaire qui une nuit d'octobre percute quelque chose avec sa voiture. Pensant qu'il s'agissait d'un cerf et ne trouvant aucune trace de l'animal, il reprend sa route. Sauf que par la suite le voilà désigné comme juré. Un homme est accusé du meurtre de sa petite amie. Les faits remontant à octobre, Justin ne tarde pas à comprendre qu'il est probablement le réel coupable dans cette affaire. Un pitch qui promet pour un thriller psychologique qui s'annonce passionnant à la suite de ces premières images. On peut ainsi espérer que Clint Eastwood conclu sa carrière sur une très bonne note.

Un beau casting et une sortie prochaine

Au casting de Juré n°2, on retrouve Nicholas Hoult dans le rôle principal de Justin Kemp. Une nouvelle fois Clint Eastwood a souhaité mettre en scène un homme ordinaire confronté à une situation exceptionnelle. L'acteur semble être un bon choix pour un tel rôle. À ses côtés, Toni Collette, J.K. Simmons, Chris Messina, Zoey Deutch ou encore Kiefer Sutherland complètent le casting. À noter que Gabriel Basso interprète l'homme accusé de meurtre, et que Francesca Eastwood joue la victime.

Juré n°2 sera à découvrir dès ce 30 octobre dans les salles françaises.