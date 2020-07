Justice League : aucun plan de Joss Whedon ne sera utilisé dans la Snyder Cut

Zack Snyder s'est exprimé de nouveau sur son montage de "Justice League" qu'il sortira en 2021 sur HBO Max. Un travail d'envergure, qui s'annonce long et passionnant, dans lequel on ne verra pas un seul plan tournée par Joss Whedon. Sans surprise, on s'y attendait.

Justice League a totalement refondé les ambitions de la Warner avec le DCEU. Le film devait lancer une trame narrative réunissant plusieurs super-héros mais l'échec artistique, critique et financier (657 millions de dollars pour un budget de 300 millions) fait que la trilogie pensée par Zack Snyder ne verra pas le jour. Une grosse partie de la responsabilité du naufrage est à imputer à Joss Whedon, convoqué pour finir la production quand Snyder a dû l'abandonner pour des raisons personnelles. En prenant sa place, il a modifié de toutes parts le scénario et a sorti ainsi sur nos écrans quelque chose qui n'a que peu de consistance. Justice League, en l'état, raconte la réunion souhaitée par Batman pour vaincre une menace qui guette la Terre. Superman étant mort, c'est auprès de Wonder Woman, Aquaman, Cyborg et The Flash qu'il cherche du soutien. Fort heureusement, la Snyder Cut verra le jour sur la plateforme HBO Max, en 2021.

Pas une seule image de Joss Whedon dans ce montage

Voir son travail autant saccagé a été une vraie douleur pour Zack Snyder. Alors quand la Warner l'a autorisé à plancher sur sa Snyder Cut, il a tout fait pour enterrer la précédente version du film. Lors de la Justice-Con, il a expliqué avec des mots virulents qu'il ne va pas incorporer dans son travail le moindre plan de Joss Whedon :

Je voudrais détruire ce film. Je voudrais l'envoyer au feu avant d'utiliser un seul plan que je n'ai pas filmé.

Il n'aura pas à le faire, on sait bien qu'il a pu tourner la majorité de ce qu'il souhaitait avant de quitter son poste. La production de Justice League était très avancée et le montage pourra voir le jour, quasiment avec toutes ses intentions à l'intérieur, sans que la moindre phase de reshoot n'ait lieu. La Warner n'était pas d'accord pour dépenser de l'argent pour des plans additionnels mais ça ne devrait pas empêcher la Snyder Cut d'être un film très long (on parle de quatre heures, voire de plus) décliné possiblement en une série pour être plus digeste. Si Zack Snyder a autant milité pour avoir le droit de faire ce montage, c'est parce qu'il savait qu'il avait la matière nécessaire et que le plus gros du travail était de la post-production. Une phase durant laquelle il a pu rendre le costume de Superman noir, comme le révèle un extrait diffusé lors de la convention. Une bande-annonce nous en montrera plus le mois prochain durant la DC Fandome et d'autres informations nous parviendrons en même temps.