Snyder Cut Justice League : un nouvel extrait révèle le costume noir de Superman

Zack Snyder a révélé un nouveau clip de son montage de "Justice League" avec une grosse surprise que les fans attendaient. Le temps de quelques secondes, on peut découvrir un Superman avec son costume noir. Un moyen parfait pour faire grimper encore plus la hype !

La Snyder cut de Justice League : un événement si attendu

Justice League devait être le pendant des Avengers dans le DCEU. Mais cette étape a tourné au désastre. Zack Snyder était chargé de réaliser le film sauf qu'un drame personnel le pousse à quitter la production avant la fin. Joss Whedon prend sa place pour finir les prises de vue, mais en profite pour mettre à la poubelle une grande partie des idées de son prédécesseur. Le public et la presse ne sont pas dupes ! Le montage cinéma de Justice League est vivement critiqué. Après des mois de réclamation, Zack Snyder et ses fans ont obtenu ce qu'ils voulaient : la sortie de la Snyder Cut, sur la plateforme HBO Max, en 2021. Le film comme tel va permettre au méchant Darkseid de prendre la place qui lui était destinée. Dans l'ensemble, ce montage promet d'être différent sur quasiment tous les points, en plus d'être probablement très long.

Superman change de costume

Ces derniers jours, Zack Snyder avait teasé un Superman inédit dans son montage et ce nouvel extrait vient confirmer ses dires en montrant le personnage campé par Henry Cavill dans un costume noir. La vidéo montre Alfred (Jeremy Irons) en train de s'occuper dans la cave de Bruce, quand le super-héros se présente avec un costume sombre. Dans les comics, cette tenue représente la résurrection de Superman et son cheminement pour revenir dans le coup.

Il est intéressant de noter que la scène n'a pas été tournée avec un costume de cette couleur, mais avec celui plus classique, rouge et bleu. Zack Snyder a expliqué que la Warner n'avait pas validé cette autre version du héros et ne comprenait pas l'utilisation de cet arc narratif. Pour que la vison du réalisateur devienne possible, la post-production a été primordiale afin de changer les couleurs. L'extrait n'a pas d'autre vocation que de teaser le costume noir, sans donner de gros indices sur le scénario. Cet élément étant maintenant officialisé auprès du public, on peut s'attendre à un développement qui va longuement s'attarder sur le retour de Superman et ses enjeux personnels. Ce montage est attendu pour ses nouveautés inédites (dont Darkseid) mais aussi pour tout ce qu'il va changer par rapport aux héros déjà présents dans la version vue au cinéma. On en saura un peu plus lors de la bande-annonce qui arrivera le mois prochain lors de la DC FanDome.