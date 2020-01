Justice League Dark : des films et séries en développement

Vous avez aimé ? Partagez :

La Justice League Dark est un fantasme de cinéma qui a déjà causé de douloureuses déceptions. On pensait le projet enterré, et voilà qu’il revient dans l’actualité sous une forme ambitieuse. Des films et séries seraient en développement, avec Bad Robots, la boîte de production de J.J. Abrams.

DC et Warner n’ont même pas réussi à faire quelque chose de correct avec la Justice League principale, pourquoi espérer que sa version Dark puisse voir le jour ? La marche-arrière effectuée par le studio pour son DCEU est peut-être une occasion d’apprendre de ses erreurs et de repartir, avec d’autres personnages, sur un autre univers étendu. C’est là que cette Justice League Dark s’impose comme une voie à explorer pour créer des projets connectés, comme ce que fait Marvel depuis longtemps avec son tentaculaire MCU.

Cette équipe composée de héros comme Constantine, Swamp Thing, Deadman ou encore Zatanna a pour habitude de traiter des affaires surnaturelles. Ils évoluent dans un univers plus sombre mais fonctionnent comme n’importe quelle équipe qu’on a l’habitude de voir dans les comics. DC a déjà voulu la convoquer au cinéma mais le projet n’a pas pu se faire. Guillermo del Toro était attendu pour réaliser, ce qui nous aurait directement mis une certaine hype. Plus tard, lors de l’annulation prématurée de Swamp Thing, un rapport indiquait que la série aurait pu nous acheminer vers l’introduire de la Justice League Dark.

Un univers étendu sur la Justice League Dark

Le studio n’aurait pas abandonné l’idée et, selon Deadline, quelque chose de gros serait quasiment en préparation à l’heure actuelle. Bad Robot, la boîte de production de J.J. Abrams a signé un gros deal avec la Warner en septembre dernier. C’est elle qui serait sur le dossier avec une vraie analyse en cours pour développer des films mais aussi des séries. En gros, c’est tout un univers étendu basé sur la Justice League Dark qui serait sur le point de voir le jour ! Le média américain précise que les personnages intéressants n’ont pas encore été choisis et qu’aucun concept n’a été posé. Des réunions vont avoir lieu très prochainement avec des scénaristes, des réalisateurs et d’autres personnes susceptibles de participer afin de définir le plan de travail et ce qu’il est possible d’inventer avec les comics existants.

La Warner ayant loupé sa Justice League, on peut imaginer qu’elle va reprendre encore la recette de Marvel, à savoir des origin stories menant vers un/des film(s) en commun. Dans le contexte actuel, l’utilisation du petit écran n’est pas non plus à négliger, en gardant toujours cette idée d’univers étendu. Espérons que le studio ne se loupe pas.