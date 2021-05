Justice League : Gal Gadot revient sur le comportement abusif de Joss Whedon

En 2017, Warner Bros décide de dévoiler sa réunion super-héroïque du DC Extended Universe (DCEU). Officiellement réalisé par Zack Snyder, le long-métrage permet d'offrir la première adaptation de Justice League au cinéma. L'occasion pour Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller et Ray Fisher de s'afficher dans leurs costumes de super-héros. Malheureusement pour la firme, Justice League reçoit des critiques désastreuses. Côté box-office, même si le film a rapporté plus de 657 millions de dollars de recettes, c'est une petite déception pour la compagnie, notamment par rapport aux scores des films Avengers.

À l'époque, c'est Zack Snyder qui s'est occupé de la mise en scène du métrage. Cependant, à cause de gros problèmes personnels, le cinéaste abandonne le projet avant de l'avoir totalement terminé. La Warner appelle donc Joss Whedon, le réalisateur des deux premiers Avengers, à la rescousse. Ce dernier est chargé de finaliser l’œuvre. Le cinéaste modifie ainsi la vision de Zack Snyder, ce qui abouti à un film hybride détesté par les fans. Depuis, Zack Snyder a eu sa revanche puisqu'il a récemment mis en scène Zack Snyder's Justice League.

Cela fait maintenant quelques temps que Joss Whedon est dans la tourmente. Le cinéaste doit affronter de nombreuses accusations en tout genre, notamment vis à vis de son comportement. Régulièrement accusé de racisme et de harcèlement, il doit maintenant affronter la foudre de nombreux artistes du milieu hollywoodien. Tout est parti des insinuations de Ray Fisher, l'interprète de Cyborg dans le DCEU. Ce dernier a régulièrement incriminé Joss Whedon pour sa conduite raciste, sexiste et abusive. Aujourd’hui, c'est au tour de Gal Gadot de sortir du silence.

La star de Wonder Woman était restée silencieuse jusqu'à présent. Lors d'une récente interview avec le site web israélien Mako, l'actrice a finalement partagé elle-aussi une déclaration concernant les agissements de Joss Whedon sur le tournage de Justice League :

Une déclaration qui a également été appuyée par les représentants (notamment ses agents) de la comédienne :

Whedon a menacé de nuire à la carrière de Gadot et a dénigré la réalisatrice de Wonder Woman Patty Jenkins. Une source a même dit que, "Joss se vantait d'avoir eu cette discussion avec Gal. Il lui a dit qu'il était le scénariste et qu'elle allait se taire et réciter ses dialogues". Il l'a rendue incroyablement stupide dans ce film.