Justice League : Green Lantern pourrait apparaître dans la Snyder Cut

La Snyder Cut de "Justice League" devrait réparer des erreurs de la version cinéma et comporter une multitude de différences. Le réalisateur vient peut-être même de teaser une possible apparition ou une évocation de Green Lantern dans son montage à paraître sur HBO Max.

Justice League : un film charcuté

Suite aux événements de Batman v Superman, Batman (Ben Affleck) est de nouveau prêt à assumer ses responsabilités de super-héros. Quand il se rend compte qu'une menace terrible plane sur l'Humanité, il sait qu'il ne peut plus compter sur Superman (Henry Cavill), ce dernier étant mort. Il demande alors à Wonder Woman (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa), The Flash (Ezra Miller) et Cyborg (Ray Fisher) de s'allier avec lui pour former une équipe capable de lutter contre cette menace. Voilà en quelques mots ce que Justice League racontait dans sa version cinéma. Un montage signé Joss Whedon après le retrait de Zack Snyder pour un drame personnel. La Warner en profite pour chambouler et charcuter ce que devait être le film et on attend maintenant que la Snyder Cut vienne enfin remettre les points sur les i, sur HBO Max en 2021.

Zack Snyder continue de teaser les éléments qu'il compte mettre dans son film et il se pourrait bien qu'on découvre Green Lantern prochainement. Interpellé par un internaute qui lui demande si le personnage a une chance de se présenter afin de répondre au slogan "Unite the 7", le réalisateur laisse planer le doute en répondant par un émoji clin d'œil. Comme pour approuver sans l'avouer :

Une apparition de Green Lantern est-elle vraiment possible ?

Quand Justice League a été pensé, le DCEU était encore en développement et Zack Snyder avait une grande influence dans sa construction. Cette réunion entre plusieurs héros devait être essentielle pour amorcer la suite de l'univers étendu. Si on part du principe que Green Lantern appartient à la Ligue des Justiciers dans les comics et qu'une nouvelle incarnation du personnage était possiblement prévue, teaser le personnage (au détour d'un dialogue, d'une scène post-générique...) ou le montrer, reste complètement envisageable. Le slogan "Unite the 7" avait été utilisé par la Warner en début de promotion puis il avait été étrangement abandonné. Il laissait entendre que les sept membres seraient dans le film : Superman, Batman, Wonder Woman, Aquaman, The Flash, Green Lantern et Martian Manhunter (Zack Snyder a déjà annoncé qu'il serait dans son montage). On peut aisément pressentir qu'un Justice League 2 aurait assemblé tous les membres pour de bon. La Snyder Cut risque d'être particulièrement intéressante à analyser pour justement apercevoir les bribes de ce qu'aurait été la suite.