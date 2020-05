Justice League : le cinéaste et Harry Lennix évoquent le retour de Martian Manhunter dans la Snyder Cut

Martian Manhunter, personnage culte de l'écurie DC, devait apparaître dans « Justice League ». Mais le héros a été coupé au montage. En vue de la diffusion de la Snyder Cut, Zack Snyder et l'interprète du personnage Harry Lennix teasent son retour.

En 2017, Zack Snyder est chargé de réaliser Justice League. Mais, à cause d'un dramatique événement personnel - le suicide de sa fille Autumn-, le cinéaste abandonne la post-production avant de boucler le projet. Warner appelle donc Joss Whedon à la rescousse pour terminer le film. Mais le réalisateur d'Avengers va apporter des changements fondamentaux au travail de Snyder, offrant un film qui n'a plus grand chose à voir avec la vision du réalisateur de 300. Depuis, les fans réclament à grands cris la version de Zack Snyder. Warner Bros a fini par écouter leurs suppliques puisque le studio vient d'officialiser la diffusion de la Snyder Cut de Justice League en 2021 sur HBO Max.

Martian Manhunter sera de la partie

La Snyder Cut sera également l'occasion d'introduire de nouveaux personnages, coupés au montage du film sorti en salles. C'est le cas par exemple de Martian Manhunter, qui devait initialement apparaître dans Justice League. Officiellement, le personnage a déjà été introduit dans le DC Extended Universe (DCEU). Il s'agit du général Swanwick interprété par Harry Lennix dans Man of Steel et dans Batman V Superman. Ce dernier fait de courtes apparitions dans les précédents films du DCEU et devait revenir sous sa forme martienne dans Justice League. Mais Warner en a décidé autrement.

Maintenant, c'est officiel, Harry Lennix fera bien ses débuts comme Martian Manhunter dans la Snyder Cut de Justice League. L'acteur s'est rendu sur les réseaux sociaux pour teaser son apparition dans la Snyder Cut. Il a partagé une photo de son personnage avec une courte légende : « Les choses ne font pas que se produire – les choses se produisent de manière juste. » Zack Snyder a relayé la photo avec lui aussi un court commentaire : « veillant sur eux tous ».

La présence de Martian Manhunter est une autre victoire pour les fans de DC. Son implication devrait avoir plus de sens dans la director's cut. On est tous très impatients de voir comment ce protagoniste aura un impact sur l'histoire.

Martian Manhunter est créé en 1955 par Joseph Samachson et Joe Certa. Cet extraterrestre porte bien des noms. Également connu sous les appellations de J'onn J'onzz et Le Limier Martien, il est membre récurrent de la Ligue des Justiciers. Télépathe et métamorphe, il se retrouve bloqué sur la planète Terre. En attendant les secours, il décide de s'adapter à la vie terrienne et devient inspecteur de police sous le nom de John Jones.

La Snyder Cut de Justice League est attendue courant 2021 sur HBO Max.