Justice League : Joss Whedon se serait ouvertement moqué du film de Snyder

Des nouvelles rumeurs concernant le comportement de Joss Whedon lors du tournage de "Justice League" ne vont pas arranger sa réputation. Le réalisateur se serait moqué du film de Zack Snyder lorsqu'il a pris la relève et n'aurait donc eu aucun scrupule a jeter les idées de son prédécesseur.

Justice League : l'événement qui a tourné au désastre

La Warner se faisait un plaisir d'avoir, à l'instar des Avengers, sa propre équipe de super-héros sur grand écran. Justice League a pris une tournure dramatique, quand Zack Snyder a dû abandonner son poste pour faire face à une tragédie familiale. Joss Whedon est engagé pour terminer le film mais la Warner en profite pour modifier dans les grandes largeurs la vision de son auteur. Le scénario suit Batman (Ben Affleck) alors qu'il tente de former une équipe de héros pour lutter contre une menace d'ampleur. Il cherche en Wonder Woman (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa), The Flash (Ezra Miller) et Cyborg (Ray Fisher) des alliés, pensant aussi que Superman (Henry Cavill) est définitivement mort. Heureusement Zack Snyder pourra montrer SON film en 2021 sur HBO Max.

Joss Whedon visé une fois de plus

Il y a quelques jours, l'acteur Ray Fisher se fendait d'une sortie foudroyante sur Twitter en remettant en cause le comportement "brutal, abusif, peu professionnel et complètement inacceptable"qu'aurait eu Joss Whedon durant le tournage. Au tour de Kevin Smith d'apporter de nouveaux éléments dans son podcast FatMan Beyond. Il n'a rien à voir dans le processus créatif mais tiendrait des informations de la part des membres de l'équipe qui appartiennent au département des effets visuels :

Quand j'étais sur le plateau de Skywalker, il y avait des gens qui avaient bossé sur les versions de Solo et celles de Justice League. Les mecs des effets spéciaux ont raconté que Joss se moquait ouvertement de la version de Zack sur le plateau... Qu'il coupait des choses, dénigrait et était négatif à propos de la version de Zack qu'il avait vue et que tous ces gens avaient fait sans lui.

Des propos qui rejoignent les accusations de l'acteur de Cyborg.

Les déclarations de Kevin Smith demandent évidemment de la prudence, car il n'était pas présent durant la conception de Justice League et il ne fait que relater ce qu'on lui aurait dit. Mais après les révélations de Ray Fisher, celles-ci ne vont pas arranger la réputation de Joss Whedon. D'ici à la sortie de la Snyder Cut et que l'on se reconcentre sur le cinéma, nul doute que nous devrions encore entendre parler de cette histoire.