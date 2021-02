Justice League : la bande-annonce épique de la Snyder Cut est là

Découvrez ci-dessus la bande-annonce épique du film "Zack Snyder's Justice League" avec le grand retour de Jared Leto dans la peau du Joker.

Justice League : la Snyder Cut arrive

Un mois et quelques jours. C'est le temps qu'il nous reste à patienter avec la mise en ligne de la Snyder Cut de Justice League. Un montage de quatre heures qui va enfin balayer la version cinéma de Joss Whedon. Ce dernier a remplacé Zack Snyder après un drame personnel qui l'a éloigné du plateau. Warner et le nouveau réalisateur ont dégradé la vision initiale pour nous servir un résultat indigne du potentiel du projet.

Justice League ©Warner Bros

Justice League devait être le premier volet d'une trilogie ainsi que le rassemblement événementiel entre plusieurs héros, à la manière des Avengers. Le studio est très loin d'avoir réussi son coup, remportant que 657,9 millions de dollars à travers le monde. On se permet de dire "que", car le budget grimpe à 300 millions de dollars et on ne compte pas dedans les frais dédiés au marketing. La balance reste positive mais nous sommes loin de ce qu'un tel film devrait faire.

En plus de ça, Warner a attisé la colère des fans de Zack Snyder, qui n'appréciaient pas la façon dont le metteur en scène avait été traité. Une mobilisation a permis de comprendre qu'un engouement (et un potentiel commercial) existait autour de ce montage. Le studio a cédé, lui accordant une sortie sur la plateforme HBO Max le 18 mars prochain (nous attendons toujours de savoir sur quelle plateforme le film sera disponible en France).

Justice League reprendra l'histoire connue, avec Steppenwolf qui débarque sur Terre pour voler les trois boîtes mères réparties entre les peuples. Une équipe constituée de Batman, Flash, Cyborg, Wonder Woman et Aquaman va se former pour repousser cette menace. Superman, que l'on pensait mort, va aussi faire son retour.

Justice League : une bande-annonce épique

Le film continue sa campagne promotionnelle avec une nouvelle bande-annonce. Nous savions depuis quelques jours qu'elle devait arriver le 14 février. Dans le tas, on retrouve inévitablement des images déjà connues. Mais l'aperçu apporte aussi quelques plans inédits. Superman en costume noir se montre davantage, pour le plus grand bonheur des fans, tout comme le Joker, qui débarque à la toute fin de la vidéo.

Le Joker (Jared Leto) - Bande-annonce de Zack Snyder's Justice League ©Warner Bros

En quatre heures, Zack Snyder aura le temps de parler de nombreuses choses. Nous devrions retrouver des pistes de ce qu'aurait pu être la suite de sa trilogie. Malheureusement, ce montage ne permettra pas à la vision de l'auteur d'aller plus loin. Walter Hamada, directeur de DC Films, a déjà annoncé que ce projet menait le DCEU dans une impasse et que Zack Snyder n'allait plus être sollicité pour le reste. Ses déclarations peuvent sonner comme définitives mais un succès du nouveau montage pourrait encore changer la donne. Ne sous-estimons pas le cynisme d'un studio qui a déjà prouvé qu'il n'était pas blanc comme neige.