Justice League : la durée et le format de la Snyder Cut sont connus

Avec tout ce qu'il a envie de développer à l'intérieur, Zack Snyder était obligé de faire un film qui allait largement dépasser les deux heures de la version vue dans les salles. "Justice League" sortira comme une mini-série sur HBO Max et sa durée a été révélée par le metteur en scène.

Justice League : la Snyder Cut changera tout

Le montage pour le cinéma de Joss Whedon est à ranger définitivement aux oubliettes. Zack Snyder va sortir en 2021 sur HBO Max le film tel qu'il l'avait eu en tête lors de la préparation.

Endeuillé par la perte d'un proche, le réalisateur avait été forcé de quitter la production en cours de route. Le positif, dans cette histoire, c'est qu'il avait tourné la majorité des plans et qu'il peut maintenant s'en servir dans sa Snyder Cut.

Le film se déroule après la mort de Superman et raconte comment Batman (Ben Affleck) tente de convaincre plusieurs héros de le rejoindre pour empêcher Steppenwolf (Ciarán Hinds) et les siens de ravager notre monde. Darkseid (Ray Porter) sera enfin montré. On a pu découvrir lors de la DC Fandome que Desaad apparaîtra aussi dans le film. Justice League sera une oeuvre dense, longue, avec de nombreux arcs narratifs.

Un film découpé comme une mini-série

Il était évident que Zack Snyder allait pulvériser les deux heures de la version de Joss Whedon. Lors du panel de la DC Fandome, en plus de nous montrer une bande-annonce qui promet un film époustouflant, le réalisateur a dévoilé quel serait le format de diffusion de son montage.

Il sera proposé comme une mini-série avec quatre parties de chacune une heure. Pour s'adapter aux codes de la série, la Snyder Cut va être articulée de façon à relancer l'intérêt d'un épisode à l'autre, avec des cliffhangers et des révélations. Une forme un peu différente qui permet néanmoins à l'intéressé de déballer l'ensemble de sa vision. C'est probablement le meilleur compromis afin de ne pas décourager les téléspectateurs et que chacun puisse avancer à son rythme. Se poser devant une oeuvre aussi longue, ce n'est pas commun et le découpage peut permettre de mieux faire passer la pilule, sans avoir à s'arrêter n'importe comment durant la vision.

Pour ceux qui ont des craintes par rapport à l'indisponibilité d'HBO Max dans leur pays, Zack Snyder promet que des solutions seront mises en place pour que tout le monde à l'international ait accès à son travail. La France ne pouvant compter sur ce service, on attend des précisions sur comment le voir lors la sortie. La solution sera peut-être à trouver du côté d'OCS, qui diffuse déjà en US+24 les séries HBO.