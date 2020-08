Justice League : le trailer de la Snyder Cut annonce du grand spectacle

Le DC FanDome ne devait être manqué sous aucun prétexte par les fans qui attendent de voir à quoi va ressembler la Snyder Cut de "Justice League". La bande-annonce de ce montage vient d'être diffusée et ça a l'air tout bonnement dément !

Zack Snyder's Justice League, l'année prochaine

La Snyder Cut de Justice League c'est un rêve qui devient réalité pour l'ensemble de ceux qui ont été déçus du montage cinéma piloté par Joss Whedon. Zack Snyder revient mettre les points sur les i avec sa vision telle qu'il l'envisageait depuis le tout début. La Warner se contredit un peu en autorisant cette nouvelle version, car le studio n'est pas innocent dans les reshoots massifs qui ont été faits en 2017. L'essentiel est que tout rentrera dans l'ordre avec la Snyder Cut sur HBO Max en 2021. Zack Snyder avait assez de rushs pour assembler son montage, sans que des nouvelles prises de vue ne soient nécessaires. Justice League racontera toujours la coalition entre plusieurs super-héros de la maison DC pour lutter contre le méchant Steppenwolf (Ciarán Hinds) qui débarque sur notre Terre pour mettre le bazar. Batman (Ben Affleck), Wonder Woman (Gal Gadot), Cyborg (Ray Fisher), Flash (Ezra Miller), Aquaman (Jason Momoa) et même Superman (Henry Cavill) seront tous présents pour le contrer. Du côté des méchants, Darkseid (Ray Porter) fera son apparition, lui qui était supprimé du montage cinéma.

Une bande-annonce épique

Zack Snyder n'a cessé de faire monter la température ces derniers jours pour nous acheminer vers la diffusion de cette bande-annonce (en une d'article) lors du DC FanDome. Plusieurs teasers ont déjà permis de voir une multitude d'images inédites du film et on peut sentir que nous allons déguster une oeuvre plus riche, avec un sens du spectacle, un respect des personnages et une intrigue dense. Sur ce dernier point, il sera intéressant d'analyser cette version car Justice League devait être le premier opus d'une trilogie et lancer d'autres pistes dans le DCEU. Zack Snyder a travaillé dans ce sens et doit avoir posé des fondations pour un futur qui ne verra jamais le jour. Au niveau du visuel, nous ne sommes pas étonnés de constater qu'il y a du plan iconique à se mettre sous la dent. Sans parler de cette musique de Leonard Cohen, Hallelujah, qui prend ici un sens bien particulier. Il y a évidemment des images fortes insérées de tous les côtés pour nous teaser l'ensemble de ce qui sera dans cette version très longue. Et si ça ne ressemble pas à la bouillie de Joss Whedon, c'est qu'il y a une raison : Zack Snyder a refusé d'utiliser le moindre de ses plans.

On a désormais plus qu'à attendre l'année prochaine pour pouvoir découvrir le résultat.