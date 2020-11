Justice League : la Snyder Cut ne contient que 4 minutes de nouvelles images

Zack Snyder travaille actuellement sur la nouvelle version de sa « Justice League ». Il livrera prochainement sur HBO Max une version de 4h du film DC, avec, évidemment, des éléments inédits. Pourtant, il n'a tourné que 4 minutes de contenu supplémentaire.

La Snyder Cut de Justice League

En 2017, Zack Snyder sort Justice League, la grande réunion super-héroïque du DC Extended Universe (DCEU). Malheureusement, en raison d'un drame familial, le cinéaste abandonne la réalisation du film avant d'avoir pu totalement le finaliser. Warner Bros fait alors appel à Joss Whedon, le réalisateur de Avengers, pour terminer le film. En résulte une œuvre hybride, quelque part entre la vision de deux cinéastes aux approches diamétralement opposées. Évidemment, le film est un cuisant échec critique et au box-office c'est à peine plus reluisant : 657 millions de dollars. Un score largement décevant quand la concurrence Marvel dépasse les 2 milliards de dollars.

© Warner Bros Studios

Face à ce naufrage, les fans ont réclamé une nouvelle version de Justice League. À grand coup de pétitions le public a exigé que Zack Snyder revienne pour livrer sa propre vision du film. Et contre toute attente, Warner Bros a donné son accord pour ce projet inédit. Ainsi, le cinéaste va pouvoir livrer une Snyder Cut de Justice League sur HBO Max début 2021. Pour agrémenter ce retour, Zack Snyder a rappelé certains des membres du casting pour tourner de nouvelles séquences. Des reshoots qui ont notamment permis le retour de Jared Leto dans la peau du Joker.

4 minutes de temps additionnel

C'était la grande question. Combien de séquences Zack Snyder allait-il retourner pour Justice League ? Le cinéaste vient de dévoiler cette information au micro de Beyond the trailer. Il s'est arrêté sur cette nouvelle version, sur le retour du Joker et sur le contenu des séquences additionnelles. À notre grande surprise, les reshoots ne composeront que 4 minutes de cette nouvelle version :

Je dirais qu'au final, ce sera probablement environ quatre ou cinq minutes de séquences supplémentaires pour tout le film. Dans les quatre heures de Justice League, peut-être quatre minutes seront retournées.

© Warner Bros Studios

Les pontes de Warner Bros ont récemment donné quelques millions de dollars à Zack Snyder pour qu'il finalise son montage. En septembre dernier, The Wrap avait estimé ce nouveau budget à 70 millions de dollars.

Ce budget n'est évidemment pas uniquement consacré aux reshoots, il sert également au nouveau montage et à toute la post-production. Cette nouvelle vision devrait approximativement durer 4h. Quatre heures à travers lesquelles le cinéaste va utiliser tous ses rushs pour composer quelque chose de totalement nouveau.

Rendez-vous en 2021 sur HBO Max !