Justice League : la Snyder Cut pour début 2021 ?

Au milieu du marasme que constitue la première partie de 2020, une bonne nouvelle a néanmoins émergé : la Snyder Cut de "Justice League" verra le jour sur la plateforme HBO Max l'année prochaine. Des nouvelles indications sur la date de sortie laissent espérer qu'on la verra dans les premiers mois de 2021.

Presque une date de diffusion pour la Snyder Cut

La Warner a fait un énorme coup en annonçant que Zack Snyder allait pouvoir terminer son montage de Justice League qui se présente déjà comme très différent de ce qu'on a vu au cinéma. Lorsque la bonne nouvelle est tombée, il fallait se contenter de 2021 comme date de sortie. Lors d'une interview chez Variety, Sandra Dewey, présidente des productions de WarnerMedia Entertainment, a révélé qu'il fallait espérer la Snyder Cut entre "le début et le milieu de l'année 2021."

Il reste quelques mois pour que le réalisateur se consacre au peaufinage du film qui fait tant fantasmer les fans de DC, alors qu'on ne sait même pas si sa vision sera satisfaisante. Dans tous les cas, Zack Snyder n'aura pas le privilège de repartir en prises de vue pour obtenir des plans qui lui manqueraient. Mais cette affaire va quand même coûter un petit billet à la Warner. Le coût pourrait largement grimper à 30 millions de dollars ou au-delà.

Il s'agit principalement d'assembler le film dans l'ordre qui convient au réalisateur, de passer par un travail important sur les effets spéciaux et de rappeler les acteurs pour qu'ils viennent poser des répliques. En l'état, c'est moins imposant que de convoquer une équipe sur un plateau mais ça reste un travail d'ampleur qui doit être effectué avec sérieux pour répondre aux énormes attentes. Reste, pour nous, à savoir par quel moyen nous allons voir le film sous cette forme. La plateforme HBO Max n'était pas encore prévue en France, il faudra probablement se tourner vers OCS.

À quoi ressemblera cette version de Justice League ?

Une chose est sûre : la Snyder Cut sera meilleure que le film de Joss Whedon. On peut s'avancer sur ce point car Zack Snyder avait au moins une vision d'ensemble et des ambitions. Son remplaçant a plutôt sagement exécuté le contrat pour la Warner et n'a pris aucun risque, en coupant même des gros bouts au passage. L'histoire restera dans l'ensemble la même, avec des grosses différences et quelques subtilités. À l'image de ce premier extrait dévoilé il y a peu, Darkseid sera la principale attraction de la Snyder Cut. Le méchant teasé dans Batman v Superman entrera en scène et risque de donner du fil à retordre aux héros. Des héros qui auront un développement plus appréciables, en particulier Cyborg qui a été complètement sous-exploité. Nous en apprendrons plus au passage sur le Robin mort dans le DCEU, sur Martian Manhunter et sur les possibles éléments qui auraient pu servir pour la suite de l'univers étendu.