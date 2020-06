Justice League : Zack Snyder révèle un extrait de la Snyder Cut

Attendue pour l'année 2021 sur la plateforme HBO Max, la version Snyder Cut de Justice League risque de faire l'événement. Le réalisateur délivre un petit avant-goût de ce qui nous attend avec un premier extrait officiel. En attendant bien plus, prochainement.

Justice League : un premier extrait de la Snyder Cut avec Darkseid

Zack Snyder a bénéficié d'un soutien inconditionnel de la part des fans pour que sa version de Justice League devienne une réalité. La Warner a cédé en dévoilant que nous pourrions voir la culte (avant l'heure) Snyder Cut sur sa plateforme HBO Max. Une victoire qui fait espérer tout le monde. Pour continuer de faire monter la sauce après de nombreux teasing, la Warner vient de dévoiler un extrait d'une trentaine de secondes de ce montage prévu en 2021. Ils savent comment nous appâter en annonçant carrément l'arrivée du ténébreux Darkseid, méchant coupé de la version cinéma.

L'extrait débute avec Diana (sans son costume de Wonder Woman) qui découvrir une peinture ancestrale sur laquelle est reconnaissable le méchant. Tout ça, avec la voix de Lex Luthor en fond. L'héroïne comprend que ce futur ennemi risque d'être une menace majeure. À la suite de ça, une musique complètement épique débute avec un plan qui l'est tout autant sur Darkseid. Une image qu'on avait déjà pu voir par le passé, Zack Snyder n'ayant pu s'empêcher d'annoncer que l'antagoniste sera de la partie. Sa présence est l'un des plus gros changements par rapport à ce qu'on a vu au cinéma. Si Darkseid a été brièvement teasé dans Batman v Superman, il n'a pas fait son arrivée fracassante. Une frustration de taille pour les fans.

Comme dit dans le tweet de Zack Snyder, nous allons en voir plus sur ce montage lors de l'événement DC Fandom organisé en ligne le 22 août prochain. Un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte !

Qu'attendre de la Snyder Cut de Justice League ?

Cette Snyder Cut est présentée par son auteur comme une toute nouvelle version du film, avec des intentions très différentes du torchon de Joss Whedon. Zack Snyder communique beaucoup sur son travail, ce qui nous permet de savoir que nous allons en apprendre plus sur le Robin présenté dans Batman v Superman, que Cyborg aura enfin un développement digne de ce nom, que Martian Manhunter aura son importance ou encore que les différents arcs des personnages principaux seront traités avec un meilleur angle. Tout cela est forcément excitant et, avec la hype, difficile de ne pas s'enthousiasmer.

Le film sera disponible sur HBO Max en 2021.