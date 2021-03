Justice League : le nouveau montage fuite sur HBO Max par erreur

Jusqu'au bout, l'affaire "Justice League" nous réserve des surprises inattendues. À quelques jours de sa sortie officielle fixée au 18 mars, le montage a fuité sur HBO Max en avance. Un accident de courte durée mais qui n'a pas pu passer inaperçu.

Justice League : un leak dans la dernière ligne droite

Justice League est un film qui fera date dans l'histoire moderne du cinéma. Pas forcément pour ses qualités mais davantage pour tout ce qui l'entoure. Sa conception chamboulée par l'arrivée de Joss Whedon à bord, le combat de Zack Snyder pour que son montage soit visible, le scandale soutenu par Ray Fisher, le changement de position de Warner sur la Snyder Cut, les nombreuses révélations sur les coulisses, le retour du Joker de Jared Leto et tant d'autres choses sont à exprimer sur le sujet. On peut dire que ce film aura fait couler beaucoup d'encre.

Le bout du tunnel n'est plus très loin avec l'arrivée de ce montage de quatre heures sur HBO Max dès le 18 mars prochain. En France, et dans le reste du monde, nous le verrons aussi à cette date (les modalités doivent encore être confirmées).

Superman (Henry Cavill) - Zack Snyder's Justice League ©Warner Bros.

L'histoire est déjà extraordinaire mais un twist inattendu a eu lieu la nuit dernière. Le film a été mis en ligne accidentellement sur HBO Max et l'erreur a forcément été remarquée. Un internaute qui répond au nom de Doug Bass s'est empressé de partager sa découverte sur Twitter. Lorsqu'il a voulu lancer le film Tom & Jerry, il s'est avéré que c'est la nouvelle version de Justice League qui a démarré sous ses yeux. Ce petit chanceux a pu voir la première heure avant que le problème ne soit résolu en interne.

Warner fait tout pour limiter les dégâts

D'autres abonnés ont et le droit au même bonheur si l'on en juge par les nombreuses photos et vidéos partagées sur les réseaux sociaux dans la foulée. Warner a bien sûr réagi en conséquence pour tout faire supprimer et éviter les spoilers. Le studio a aussi été dans l'obligation de réagir publiquement par la suite en confirmant qu'un souci a bien eu lieu.

Acte volontaire ou malchanceux problème technique ? La question se pose et il n'en faut pas plus pour qu'un sabotage soit suspecté. On ne se positionnera pas en l'absence de preuves mais il faut avouer que cet accident est quand même étrange. Comment un tel problème peut-il avoir lieu avec un projet aussi sensible ? D'autant plus qu'il existe désormais la possibilité que le film se retrouve en téléchargement illégal à la suite de cet événement. On ne sait pas si des pirates ont pu mettre la main dessus mais cette épée de Damoclès va planer sur la tête de Warner jusqu'au 18 mars.

Une scène fuitée déchaîne les réseaux sociaux

Attention, ce qui suit contient des spoilers. Il est déconseillé de continuer à lire si vous souhaitez préserver la surprise.

On le disait, ceux qui ont pu avoir cet accès en avance n'ont pas manqué de partager des morceaux du film et, malgré les efforts de Warner, aucun retour en arrière n'est entièrement possible. On a pu notamment découvrir une scène complètement folle dans le Knightmare. Nous savions déjà que Zack Snyder avait repris l'idée du cauchemar vu dans Batman v Superman, et il va cette fois encore plus loin.

Darkseid (Ray Porter) - Zack Snyder's Justice League ©Warner Bros.

Les quelques secondes ont révélé un passage où Darkseid a pris le contrôle de Superman. En face de ces deux, Batman est accompagné par Flash, Cyborg, Mera et... Deathstroke ! On ne sait pas ce que ce dernier vient faire là mais il semblerait que le metteur en scène ait décidé de l'utiliser différemment. La scène se ponctue avec le Joker qui surgit en train de se marrer. Puis, Bruce Wayne se réveille et cette vision apocalyptique prend fin.