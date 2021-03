Justice League : le troisième film aurait dû présenter la mort de Batman

Initialement, Zack Snyder devait mettre en scène trois films « Justice League ». Mais à cause de l'échec critique du premier opus, les suites ont été abandonnées, au grand damne des fans. Surtout que, visiblement, la suite promettait de sacrées prises de risque.

En 2017, Zack Snyder met en scène le premier opus de sa future trilogie Justice League. Malheureusement, à cause de problèmes personnels, le cinéaste abandonne le tournage avant de l'avoir totalement terminé. Il est alors remplacé par Joss Whedon, employé pour terminer le film. Mais à cause de ce changement drastique de réalisation, Justice League reçoit un accueil critique catastrophique, à tel point que la Warner décide d'enterrer les suites du film. Et c'est franchement dommage, surtout quand on voit ce que le cinéaste réservait.

La mort du Batman

Dans l'esprit de Zack Snyder, Justice League était un film réfléchi sur le long terme. Deux suites devaient voir le jour et ainsi mettre en scène le puissant Darkseid. Mais la Warner en a décidé autrement. Dans le deuxième film, le cinéaste aurait mis en scène le débarquement de l'antagoniste sur Terre. Quant à Justice League 3, l'histoire aurait amené la mort de Batman.

Dans la Zack Snyder's Justice League, Cyborg a une vision de l'avenir, juste avant de ramener Superman à la vie. Un peu à la manière de Tony Stark dans Avengers : l'ère d'Ultron, le personnage voit tous ses amis super-héros morts sous les coups de Darkseid. Une vision prémonitoire dramatique que chacun aimerait éviter. Cette séquence est en réalité un spoiler pour les suites de Justice League avortées.

Justice League 3 aurait dû mettre en scène la chute de Batman. Un moyen de faire payer au Chevalier Noir ses excès de confiance. Et surtout sa lâcheté de n'avoir pu protéger Lois Lane d'une mort néfaste pour toute l'humanité. Lors d'une interview avec Vanity Fair, Zack Snyder a expliqué que, dans Justice League 3, Batman devait se sacrifier pour sauver Lois Lane et ainsi éviter le passage de Superman du côté obscur :

Ce qui se passe dans le monde post-apocalyptique, c'est que Cyborg travaille sur une équation permettant d'utiliser une Boîte-Mère, pour faire remonter Flash dans le temps et ainsi prévenir Bruce d'un moment en particulier. Celui où il n'a pas eu le courage de se sacrifier pour sauver Lois. Donc à ce moment-là (dans Justice League 3), il fait ce qu'il faut et se sacrifie. Superman ne succombe pas à l'équation anti-vie. Ensuite, le final du film aurait montré Aquaman à la tête des forces de l'Atlantide, Diana à la tête des forces de Themyscira, et Superman et Flash menant les forces des humains contre Darkseid dans une guerre géante.

Une vision très alléchante qui ne sera malheureusement jamais mise en scène. La fin du film aurait par ailleurs introduit un nouveau Batman pour succéder à Bruce Wayne (et Ben Affleck par la même occasion). Les fans n'ont plus qu'à exiger que la Warner produise ces suites, comme ils l'ont fait avec la Zack Snyder's Justice League...