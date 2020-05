Justice League : quel coût pour la Snyder Cut ?

Après des mois de lobbying de la part des fans et de nombreux acteurs du film eux-mêmes, la nouvelle est tombée hier : la Snyder Cut de "Justice League" sera finalement proposée aux fans. La version proposée aura besoin toutefois d'ajustements, qui nécessiteront un certain budget.

Après la récente annonce de Zack Snyder lui-même, qui annonçait que sa version de Justice League sortirait sur HBO Max (voir notre article), de nombreuses questions demeurent sur le film. Outre celles sur la qualité du film ou le nombre de différences avec la version sortie au cinéma, modifiée par Joss Whedon, des interrogations d’ordre matériel ont aussi fait surface sur internet depuis.

En 2016, Zack Snyder désirait montrer un film Justice League de quatre heures. Il avait finalement raccourci le long-métrage jusqu’à une longueur de 2h20 pour satisfaire Warner Bros. Cette version avait ensuite été largement modifiée par Joss Whedon, qui avait achevé le film que le public avait pu découvrir dans les salles.

HBO Max laissera cette fois le champ libre au réalisateur pour qu’il puisse terminer la version qu’il souhaitait montrer à l’origine, et on aura donc un film qui avoisinera les quatre heures. Celui-ci pourrait être découpé en six parties, à la manière d’une mini-série.

Quoi qu’il en soit, avant sa sortie l’année prochaine, les équipes de post-production devront se remettre au travail pour peaufiner les détails du long-métrage.

Un budget de 20 à 30 millions de dollars pour finir la nouvelle version de Justice League ?

Selon The Hollywood Reporter, en général très bien informé, Zack Snyder et l’équipe de post-production originale se réuniront pour monter, mettre en musique, et terminer les effets spéciaux d’une « toute nouvelle » version de Justice League. Ces ajustements auront donc un coût.

Et, même si le montant exact est impossible à connaître, on parle d’un budget d’environ 20 à 30 millions de dollars pour terminer la nouvelle version du film.

Avec la Snyder Cut, le réalisateur de 300 va pouvoir creuser en profondeur les arcs narratifs des différents personnages. On devrait donc avoir beaucoup plus d’éléments sur les histoires personnelles des super-héros que ceux qui étaient disponibles dans la version finalisée par Joss Whedon.

Quel que soit le budget alloué à ces retouches, il est probable qu’HBO Max fasse du profit en diffusant la Snyder Cut. Au moment de sa sortie en 2021, les fans l’auront attendue pendant quatre ans, et ils devraient donc se précipiter pour la découvrir.