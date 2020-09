Justice League : Zack Snyder dévoile des images inédites de Batman

À l'occasion du Batman Day, Zack Snyder a partagé des clichés inédits du Chevalier Noir de Ben Affleck en attendant son retour dans la "Justice League : Snyder’s cut".

Bientôt le retour de Ben Affleck

Pour commémorer le Batman Day, Zack Snyder a partagé des images inédites du Chevalier Noir. Via son compte Twitter, il rappelle que Ben Affleck sera prochainement de retour dans la peau du justicier masqué à l’occasion de la Snyder’s Cut de Justice League. Ben Affleck a enfilé le costume du Dark Knight à trois reprises. En 2016 dans Batman V Superman et dans Suicide Squad, et en 2017 dans Justice League. Après l’échec de ce dernier, l’acteur a annoncé abandonner le rôle, alors qu’il prévoyait initialement de réaliser et de jouer dans The Batman. Tandis que le blockbuster a été récupéré par Matt Reeves et Robert Pattinson, Ben Affleck sera finalement de retour à l’occasion de la Snyder’s cut de Justice League.

Batman prêt à revenir

Face à l’échec financier et critique de Justice League, Warner Bros Studios a autorisé la sortie d’une nouvelle version. Zack Snyder, contraint d’abandonner le tournage du film à cause du décès de sa fille, a vu sa vision de Justice League saccagée par son successeur : Joss Whedon. Ainsi, face à cette déception, Zack Snyder et Warner Bros Studios ont donc décidé d’offrir aux fans une nouvelle version. Un film alternatif qui proposera la vision finale du cinéaste, d'une durée de presque 4 heures, qui sera diffusé sur HBO Max en 2021. Le film permettra le retour du casting originel, une fin alternative et une version plus développée que le film de 2017.

Ainsi, parmi les super-héros qui reviendront dans la Snyder’s Cut, il y a bien évidemment le Batman de Ben Affleck. Pour accompagner le Batman Day, Zack Snyder a partagé des clichés inédits de son personnage dans Justice League. À travers un post Twitter, le réalisateur a dévoilé une photographie sublime du Chevalier Noir accompagné d’un message plutôt cool :

Batman, c’est nous tous… il est notre rage face à l’injustice… il est seul, comme nous voudrions tous pouvoir l'être, face à un système corrompu qui souhaite opprimer et exploiter… il est cet enfant brisé, qui fouille les ruelles sombres de l’âme humaine pour équilibrer le monde.

Rendez-vous en 2021 sur HBO Max pour redécouvrir Justice League dans sa version inédite et personnelle. En attendant, on vous laisse avec quelques autres images exclusives du célèbre Batman :