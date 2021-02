Justice League : Zack Snyder dévoile un premier aperçu du Joker dans la Snyder Cut

L'attente touche à sa fin. Après des mois de spéculation et de teasing, Zack Snyder va enfin sortir le 18 mars prochain son montage de 4 heures de "Justice League". Il continue de faire monter la pression avec une première image du Joker incarné par Jared Leto.

Justice League : la Snyder Cut approche à grands pas

À l'heure où l'on ne sait toujours pas quand et sous quelles conditions les salles vont retrouver un fonctionnement normal, le premier graand événement cinématographique de l'année sera Zack Snyder's Justice League. Les fans l'attendent mais personne ne sait vraiment s'il va être aussi grandiose qu'espéré. Il faut dire qu'il sera difficile de faire pire que le long-métrage signé par Joss Whedon. Nous savons désormais avec certitude que le film voulu par Zack Snyder sera lancé sur HBO Max le 18 mars prochain. Aux USA, du moins. En France, nul ne sait pour le moment par quel moyen légal nous pourrons y avoir accès.

Le Joker invité à la fête

On ne va pas encore vous résumer tout ce que ce montage de quatre heures va contenir par rapport à celui vu dans les salles. La trame principale restera la même mais une multitude de différences va changer la donner. Nous savons d'ailleurs que le Joker de Jared Leto sera dans le film. Une surprise, quand on connaît son impopularité après la débâcle Suicide Squad. Zack Snyder, lui, l'aime. Il l'a déjà dit et va le prouver en lui ayant trouvé une place dans le scénario.

On a hâte de voir comment il va s'illustrer et si son implication permettra de revoir un peu la position du public à propos de cette incarnation décriée. Zack Snyder pourra peut-être l'aider à être moins détesté grâce au traitement pour lequel il a opté. Le réalisateur vient justement de nous partager un premier aperçu du Joker dans son montage. Un cliché en noir et blanc, diffusé sur la plateforme Vero. On y voit au premier plan une carte et, en fond, le méchant dans le flou. On pourrait presque penser que l'image vient du Joker de Todd Phillips !

Zack Snyder's Justice League ©HBO Max

Le Joker ne devrait pas avoir un temps conséquent à l'écran mais son utilisation sera néanmoins très importante car il sera concerné par le vol de la Boîte mère avec laquelle Flash peut voyager dans le temps. Nous devrions aussi en apprendre plus sur la mort de Robin, dont il est le responsable.