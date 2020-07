Suicide Squad : Zack Snyder a apprecié le Joker de Jared Leto

Le Joker incarné par Jared Leto dans "Suicide Squad" n'a que peu de fans. Il vient de se trouver un inattendu défenseur en la personne de Zack Snyder ! Est-ce que ce soutien, dont la voix compte, va faire changer d'avis une partie du public ? Pas si sûr...

Zack Snyder soutient Jared Leto

En 2016 sort sur les écrans Suicide Squad. Le film de David Ayer avec Will Smith, Margot Robbie, Joel Kinnaman, Viola Davis et Jared Leto raconte la formation d'une équipe de super-méchants qui peuvent se racheter une conduite en menant une mission périlleuse pour le compte du gouvernement. Ces têtes brûlées, avec Deadshot en tête d'affiche, vont lutter contre l'Enchanteresse et prouver qu'ils ont quelque chose de bon en eux. L'une des attractions du film devait être le Joker, incarné cette fois par Jared Leto. Une version qui fait suite à celle d'Heath Ledger. Mais quand Suicide Squad sort, la douche froide devient vite glaciale. C'est le travail de David Ayer dans son entièreté qui est visé et son Joker n'échappe pas aussi aux douloureux tacles. La Warner comptait l'utiliser probablement pour d'autres films mais le plan sera avorté, pour laisser uniquement Harley Quinn exister. Encore aujourd'hui, le rôle de Jared Leto n'a toujours pas renversé l'opinion mais contre toute attente, il vient de se trouver un soutien de poid. Sur la plateforme Vero, Zack Snyder lui a déclaré sa flamme. Un commentaire auquel David Ayer a réagi :

Le début de la réhabilitation du Joker de Suicide Squad ?

Le plus intéressant est qu'il répond à quelqu'un lui demandant s'il aurait aimé que le Joker croise Batman, dans une suite au DCEU. La question ne se pose plus aujourd'hui car aucun des deux personnages n'a les faveurs de la Warner et l'univers étendu a été jeté à la poubelle. Quand on connaît la popularité de Zack Snyder (il faut se souvenir du soutien des fans pour que sorte son montage de Justice League), on se doute que sa position risque d'en surprendre plus d'un. Que quelqu'un d'aussi respecté dans la galaxie DC aille contre l'opinion générale pourrait en pousser certains à revoir leur jugement. Une version director's cut de Suicide Squad pourrait aussi agir en ce sens. David Ayer a déjà expliqué que plusieurs scènes avec le Joker ont été coupées dans le montage pour le cinéma. Si on sait, dans le cas de Justice League, qu'un nouveau cut va complètement chambouler l'identité du film, rien ne dit que celui de Suicide Squad va rehausser le niveau.