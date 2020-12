Justice League : Zack Snyder explique l'importance du Joker dans le nouveau montage

La version du Joker incarné par Jared Leto n'a pas du tout fait l'unanimité lors de son apparition dans "Suicide Squad". Il sera de retour dans le montage de Zack Snyder de "Justice League". Le réalisateur nous explique pourquoi le méchant aura de l'importance dans le scénario.

Justice League : un nouveau montage avec le Joker

Ce qui aura été un fantasme pendant un long moment est devenu une réalité. Warner a senti les nombreux appels du pied de Zack Snyder et lui a donné l'occasion de montrer son montage de Justice League. Chose qu'il rêve de faire depuis que tout le monde a subi la catastrophe de Joss Whedon. En plus de pouvoir finir d'assembler les plans qu'il avait dans sa besace et de terminer toute la post-production, le réalisateur s'est offert le luxe de tourner quelques plans supplémentaires à l'occasion d'une petite séance de reshoots. Jared Leto était convié à l'événement pour reprendre le rôle du Joker et se sécuriser ainsi une place dans ce montage. Avec quatre heures au compteur, le film doit bien avoir du temps à lui accorder.

Un choix assez risqué car le méchant sous cette forme n'est pas du tout bien vu par le public. Il était l'un des points faibles de Suicide Squad et pas grand monde n'était fan de cette incarnation. Parmi ses quelques défenseurs se trouve... Zack Snyder ! Le réalisateur a déjà expliqué qu'il avait apprécié le personnage, c'est donc sans trop de surprise qu'on a découvert qu'il comptait sur lui pour son ambitieux montage.

Suicide Squad © 2016 Warner Bros. Entertainment Inc.

Un Joker différent de celui de Suicide Squad ?

Lors d'un précédent teasing, le réalisateur avait laissé entendre que le Joker serait cette fois "fatigué" et plus aussi explosif que dans Suicide Squad. Lors d'un passage sur la chaîne YouTube TheFilmJunkee, il a donné plus d'informations précises sur son rôle. Et il aura bien une importance capitale dans le scénario ! Avant même de voir le film, on découvre qu'il est impliqué dans le vol de la Boîte mère qui permet à The Flash de remonter dans le temps. Ceci dit, cette implication dans l'intrigue ne devrait pas lui garantir de longues apparitions. Seulement quatre minutes additionnelles ont été ajoutées grâce aux reshoots et, de ce que l'on sait, la plupart des nouveaux plans sont pour des séquences avec lui.

Zack Snyder devait tenir à l'idée de l'intégrer, au point de convaincre Warner de sortir un peu plus d'argent pour le tourner. Ça restera insuffisant pour modifier toute la trame et donner au Joker une présence majeure. Nous devrions effectivement le voir un petit peu mais c'est fort possible que ce soit hors-champ, au détour de quelques dialogues, qu'il sera le plus évoqué. À moins que le réalisateur ait pu mettre en boîte, avant de quitter la production, d'autres scènes sur le Joker ?

Robin sera aussi évoqué

Batman v Superman : L'Aube de la Justice ©Warner Bros Entertainment

Zack Snyder a également profité de cette interview pour reparler du Robin que l'on n'a jamais vu dans le DCEU. L'acolyte de Batman a été brièvement teasé dans Batman v Superman lorsque son costume était montré. Nous avions compris qu'il était mort précédemment, tué par le Joker. Le réalisateur a confirmé que les raisons de son meurtre seront abordées dans le nouveau montage de Justice League sans que l'on sache précisément comment (un flashback ? lors d'un dialogue ?). Ce sujet restera très mineur par rapport à la trame principale mais on sent que Zack Snyder a voulu remplir au maximum son film. Espérons qu'il y trouve un équilibre général avec toutes ses louables intentions. Le format de la mini-série (quatre épisodes d'une heure chacun) aidera à rendre le tout plus digeste.

La diffusion sur HBO Max est à priori prévue pour mars prochain aux USA, sans date précise. Reste toujours ce flou pour la France, car le service n'est pas disponible sur notre sol.