Justice League : Zack Snyder livre une nouvelle image intrigante de Batman

S'il ne fait aucun doute qu'une nouvelle bande-annonce ne devrait plus trop tarder, Zack Snyder continue de nous livrer quelques images inédites de son montage de "Justice League". Après le Joker, c'est Batman qui est mis en avant. Dans une position qui nous rappelle quelque chose...

Justice League : Zack Snyder aura eu gain de cause

Zack Snyder est maintenant fixé. Tout comme le public. Le montage définitif de Justice League sortira le 18 mars prochain sur HBO Max. Une date que tous les fans ont noté dans leur agenda. Depuis le temps que l'on salive de voir à quoi ressemble ce film pour lequel le metteur en scène s'est battu. Inutile de vous refaire l'affaire en long, en large et en travers. Vous savez autant que nous que Joss Whedon a remplacé Zack Snyder à la barre de ce projet charnière dans le DCEU, et que le résultat était très éloigné des ambitions initiales. Un scandale plus tard et avec l'aide du soutien des fans, la Snyder Cut a été commandée par Warner pour organiser une sortie événement sur la plateforme HBO Max. Sans elle, nous ne sommes pas sûrs que cette version de quatre heure aurait vu le jour.

Le film tel qu'il était imaginé à l'origine avait un scénario quasiment similaire, si l'on s'en tient aux grandes lignes. Steppenwolf débarque sur Terre avec l'intention de voler les Boîtes mères disséminées sur notre planète. Il se heurte à une alliance entre super-héros. Zack Snyder a, de ce que l'on a compris, imaginé une oeuvre complète, qui aborde de nombreux sujets inhérents à l'univers étendu. Une richesse bafouée dans le montage cinéma.

Batman encore embarqué dans un cauchemar ?

Comme souvent, le principal intéressé s'est emparé de son compte Vero pour diffuser une nouvelle image qui tease son film. Il y a quelques jours, il en avait fait de même pour nous montrer son Joker (Jared Leto).

Zack Snyder's Justice League ©Vero/Zack Snyder

Ce nouveau cliché est très intrigant car il montre le personnage de Ben Affleck dans la même tenue que lors du passage dans le désert dans Batman v Superman. Une scène de cauchemar, au demeurant très réussie visuellement, où le Chevalier Noir vivait une malencontreuse expérience. Elle témoignait de quelques petits problèmes psychologiques. Zack Snyder nous dit-il que nous aurons au moins un autre moment dans le même genre ? C'est fort possible. Même si le plan reste très énigmatique, avec uniquement une sorte de voie sans issue. Les tourments mentaux de Bruce Wayne seront sûrement l'un des nombreux points abordés dans le scénario. C'est l'un des terrains sur lequel on attend Zack Snyder : le traitement des personnages. Si l'intrigue devrait suivre un cheminement assez attendu, on a hâte de voir comment les différents héros seront abordés.