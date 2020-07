Justice League : Zack Snyder promet un Superman inédit dans la Snyder Cut

Le réalisateur Zack Snyder a évoqué sa nouvelle approche du personnage de Superman dans la Snyder Cut de « Justice League ». Il promet que le super-héros sera présenté sous un jour nouveau et inédit.

Bientôt la Snyder Cut de Justice League

En 2017, Zack Snyder réalise Justice League pour Warner Bros Studios. Il s'agissait de la grande réunion du DC Extended Universe (DCEU). Malheureusement, contrairement aux Avengers chez Marvel Studios, Justice League est très mal reçu par la presse et les spectateurs. Le film rencontre des critiques catastrophiques et rapporte « seulement » 657 millions de dollars au box-office mondial. Un échec qui s'explique notamment par le départ de Zack Snyder avant la fin de la production, remplacé alors par Joss Whedon, chargé de terminer le film.

En résulte un film hybride quelque part entre la vision de deux cinéastes aux styles très opposés. Depuis la sortie de Justice League, les fans ne cessent de réclamer une nouvelle version du film : celle de Zack Snyder. Ils revendiquent la Snyder Cut à travers le hashtag #ReleaseTheSnyderCut. Ils ont fini par obtenir gain de cause puisque ce nouveau Justice League est attendu en 2021 sur HBO Max.

Une nouvelle approche pour Superman

Henry Cavill a endossé le costume de Superman en 2013 à l'occasion de Man of Steel. Par la suite, l'acteur a rempilé à deux reprises dans la peau du Kryptonien dans Batman V Superman et dans Justice League. Alors que l'acteur ne sait pas encore s'il aura de nouveau l'occasion d'incarner l'Homme de Fer au cinéma, Zack Snyder affirme que la représentation de son personnage dans la Snyder Cut sera inédite. Une proposition différente de celle de 2017 comme il l'explique au micro de Beyond the Trailer :

J'adore l'idée de Superman en voyage introspectif. J'adore l'idée que Superman doive se réconcilier avec sa moralité, avec sa place sur Terre, avec Loïs Lane et comment cela affecte la façon dont il s'identifie à l'humanité. C'est un autre visage de Superman, plus humain que je vais tenter de dépeindre. J'ai écris son personnage en me disant « qu'est ce que je ferai si j'étais Superman ? ». Superman est un personnage très abstrait, à la fois dans sa conception et à travers ses pouvoirs. Chaque fois qu'il revient sur Terre il est un peu plus compréhensible que la fois précédente, ce qui le rend plus intéressant. J'ai un immense respect pour ce personnage qui est au sommet de la pyramide des super-héros DC.

Un Superman hanté par sa résurrection ?

Le cinéaste a ajouté que le traitement de Superman allait être différent dans la Snyder Cut. Le cinéaste va se baser sur la mort du héros dans Batman V Superman et sur sa résurrection dans Justice League. Un élément survolé dans la version de 2017. Et pourtant, c'est un ressort scénaristique important qui nécessite davantage de développement :

Avec le thème de la résurrection on peut se demander qui il est vraiment ? Qui il est maintenant ? Quand on revient du monde des morts, comment sommes-nous changés ?

Ainsi, Zack Snyder va développer le psychisme de Superman une fois de retour d'entre les morts. Il va aborder les modifications psychologiques qu'une telle prouesse entraîne. Il va traiter des changements intrinsèques du personnage vis-à-vis de sa résurrection. Rendez-vous en 2021 pour découvrir ce nouveau Superman !