Justice League : une nouvelle image de Darkseid pour la Snyder Cut

Zack Snyder a partagé une nouvelle photo de Darkseid, le méchant de sa version de "Justice League". Grâce à la prochaine sortie de la Snyder Cut sur HBO Max, les fans pourront finalement découvrir les scènes du personnage.

Il y a quelques mois, Zack Snyder avait partagé une photo inédite de Darkseid en pleine action dans sa version de Justice League. Elle avait alors contribué à entretenir le mouvement des fans pour sortir la Snyder Cut. Depuis, HBO Max a annoncé la diffusion prochaine de la version de Justice League signée du réalisateur de 300.

Comme nous vous l’avions expliqué dans un article précédent, Zack Snyder lui-même avait décrit la Snyder Cut comme « une toute nouvelle » version de Justice League. L’une des principales raisons pour lesquelles cette version sera très différente de celle montrée en salles sera la présence de Darkseid. Bien que le personnage ait été teasé dans Batman v Superman, il avait complètement disparu de la version cinéma de Justice League. Le principal méchant du long-métrage était Steppenwolf, qui l’avait remplacé.

Mais à l’origine, Darkseid était censé apparaître dans la séquence de la leçon d’histoire du film et d’autres scènes. Les scènes avaient été complètement tournées, avec Ray Porter dans le rôle du personnage. Mais Joss Whedon avait donc décidé de le couper au montage, et il avait complètement disparu du film.

Un Darkseid menaçant sur la nouvelle image de la Snyder Cut de Justice League

Les fans pourront maintenant voir le méchant dans la Snyder Cut. Et le réalisateur a partagé une nouvelle photo du héros en action sur son compte Twitter.

On y découvre Darkseid debout sur ce qui ressemble à un cratère de volcan. Trois énormes machines se tiennent derrière lui, survolées de robots plus petits. On peut aussi voir une éruption en arrière-plan. Malgré la qualité moindre de l’image, le méchant y apparaît très menaçant. L’image semble annoncer une possible bataille sur le cratère du volcan, au milieu de la lave.

Zack Snyder et l’équipe de post-production originale se réuniront bientôt pour monter, mettre en musique, et terminer les effets spéciaux de la Snyder Cut. Ces ajustements, qui pourraient coûter entre 20 et 30 millions de dollars, permettront d’apporter la touche finale au nouveau film qui sera disponible sur la plateforme de streaming.

On devrait y découvrir les arcs narratifs des différents personnages creusés plus en profondeur. De nombreux éléments sur les histoires personnelles des super-héros devraient être ajoutés à la version vue au cinéma.

SI l’on n’a pas encore de date précise, on sait que la Snyder Cut de Justice League sortira en 2021 sur HBO Max.